Thanks! Welcome!

Я не сильно парюсь: вчера налом завели мне еще (удалено) зеленых бумажек...

Меня пока волнует только один вопрос: я хочу взять жене Honda Jazz, так вот в мае в салоне стояла по 117 000 лир, а сейчас она же стоит по 140 200 лир.

Made in Japan, что интересно....

То есть в мае стоило 21 200 баксов, а сейчас хотят 26?

Нет, ребята-демократы, вы бакс посчитали по 6,50!

"Подождем, твою мать, подождем!"

(известная старая песня)

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).