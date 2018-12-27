Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вопрос, конечно, интересный. В отличие от специалистов по краху экономики Аргентины, я здесь больше прислушиваюсь к местным - что меня удивляет лично очень сильно - весьма удачливым знакомым туркам. Реально сам удивляюсь: вот есть люди, которые как будто цифры в лотерею угадывают, и что не ставка - выигрыш! Так вот они все ушли в доллар, а не в евро. Сидят в баксах и ждут как рыболовы курса 6,30 - сливают баксы, потом коррекция будет обязательно - откупятся. Я на них смотрю. Пока индекс «Бензин в Турции - доллар в США» показывает курс 5,85. И кстати, бензин подешевел и на сегодня уже на 2 гривны за литр дешевле, чем в Украине, где как известно, живут самые богатые люди в мире.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Вопрос, конечно, интересный. В отличие от специалистов по краху экономики Аргентины, я здесь больше прислушиваюсь к местным - что меня удивляет лично очень сильно - весьма удачливым знакомым туркам. Реально сам удивляюсь: вот есть люди, которые как будто цифры в лотерею угадывают, и что не ставка - выигрыш! Так вот они все ушли в доллар, а не в евро. Сидят в баксах и ждут как рыболовы курса 6,30 - сливают баксы, потом коррекция будет обязательно - откупятся. Я на них смотрю. Пока индекс «Бензин в Турции - доллар в США» показывает курс 5,85. И кстати, бензин подешевел и на сегодня уже на 2 гривны за литр дешевле, чем в Украине, где как известно, живут самые богатые люди в мире.
Да, а форекс показывает 5.67. Видимо завтра зайду в доллар, посмотрим, какой курс банк завтра даст.
Нужно пристально следить за Борисом Ивановым, он же Джонсон, и за Брекзитом. Мне кажется, что ваши знакомые на основе брекзита делают вывод о небольшом падении лиры. Хм, есть о чем подумать. Спасибо!
Thanks! Welcome! Я не сильно парюсь: вчера налом завели мне еще (удалено) зеленых бумажек... Меня пока волнует только один вопрос: я хочу взять жене Honda Jazz, так вот в мае в салоне стояла по 117 000 лир, а сейчас она же стоит по 140 200 лир. Made in Japan, что интересно.... То есть в мае стоило 21 200 баксов, а сейчас хотят 26? Нет, ребята-демократы, вы бакс посчитали по 6,50! "Подождем, твою мать, подождем!" (известная старая песня)
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
"ДЛЯ ТЕХ КТО В МОРЕ", точнее, в раздумьях... Запорожье: дождь... Херсон: дождь, как бы и слава Богу, а то люди погибают от амброзии (по Вайберу): Днепр: ливень... Это все к чему: организовываете снабжение самого себя бабулетами, и днём, при плюс 30 и прекрасной погоде прямо к шезлонгу заказываете не набор барыжных пластиковых бутылок пива как на предыдущей странице, а котлетки из баранины и айран. Райское простое наслаждение...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 вер, 2019 19:02, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Опять нафлудили - ну сколько можно?! Анализирую продажи АКG в новом комплексе - нулевой этаж - еще ниодной продажи... Больше всего квартир продано в блоках А и B, C, L. Причем в блоке А расходятся только 1+1 60м2. Чем так хороши эти блоки? Или чисто берут самые дешевые варианты?
Я подумывал об 1+1 (+в подарок ограждение садика елочками и пару плодовых деревьев от застройщика) в блоке А, но теперь опять задумался...
Пан Akurt, в случае продажи - какие более ликвидные кв 1+1 или 2+1? Какая может быть разница в цене котлована и после сдачи в % (возможные глобальные потрясения и кризисы в учет не берем)?
akurt написав:"ДЛЯ ТЕХ КТО В МОРЕ", точнее, в раздумьях... Запорожье: дождь... Херсон: дождь, как бы и слава Богу, а то люди погибают от амброзии: Днепр: ливень... Это все к чему: организовываете снабжение самого себя бабулетами, и днём, при плюс 30 и прекрасной погоде прямо к шезлонгу заказываете не набор барыжных пластиковых бутылок пива как на предыдущей странице, а котлетки из баранины и айран. Райское простое наслаждение...
Подтверждаю. Только вернулся из Харькова. Ехал через Днепр - дождит))) Пару положительных моментов: - не плохо взялись за трассу Кр Рог - Днепр. В следующем году обешают всю отремонтировать; - понравился Харьков (все относительно). Довольно симпотичный и чистый город (дороги, тротуары) и не плохо подсвечен ночью. Как минимум наблюдения по центру города из авто.
Я не знаю, откуда вы черпаете информацию, но реально по моей информации разбирают равномерно, исключая первые 2 корпуса из 4-х, которые стоят перпендикулярно трассе вдоль существующего жилого комплекса Альмара. Вот там не продано ни одной квартиры. По "турецким" понятиям квартиры на первом ("нулевом" турецком этаже) "не котируются". Но это только мнение турков, всем другим - а я смотрю - выкупают интенсивно иностранцы это не очень важно. Вот из этого и исходите. Я бы не сказал: что квартиры "1+1" более ликвидные, чем "2+1". Они мудро делают: большой выбор - каждый решает сам, купить квартиру за 50 000 евро или за 150 000 евро (дублексы). Сегодня - понятно - не работали - но завезли металлический каркас крыши над зданием офиса продаж. Думаю, погорячились: раскупят еще до того, как введут в эксплуатацию здание офиса продаж. Это тот застройщик, у которого всегда все выкупают на этапе котлована.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 вер, 2019 19:11, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Мизантрóп написав:akurt будь мужчиной.Не подглядывай за игнорами.Редактни посты выше)
Если бы Мизантроп был чуть более опытным, чем я - он бы знал, что: а) имеется возможность подсмотреть на состояние больного. Так делают в психбольницах, где работала врачом моя мама; б) если я лежу на пляже в шезлонге и подсоединяюсь на одном из двух смартфонов к другой сети, то форум меня не опознает меня как пользователя - нужно логиниться заново и поневоле читаешь сообщения озлобленных голодом и недопитием дрянного пива из пластиковых бутылок. Я никогда не скрываю своего IP-адреса, кроме случаев, когда занимаюсь финансами - тогда вылогиниваюсь с форума, запускаю либо VPN, либо логинюсь в azure.com, что надёжнее. Между прочим, принял решение Вас лично разблокировать: проскальзывают адекватные нормальные мысли. То есть Вы как бы дистанцировались от реально (удалено) людей. Даже приятно это отметить. В самом деле: Вам-то зачем барахтаться в грязи и отбросах. Снимаю блокировку для Вас лично.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).