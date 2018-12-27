Додано: Нед 29 вер, 2019 20:24

Отлично!

Меня как профессионального психолога периодически интересует поведение человеческого мозга.

Для справки скажу, что племянница держит очень известную клинику в Израиле и в России.

Зарабатывает хорошие деньги.

Это невероятно интересно: не проходит и 60 секунд с безобидного моего сообщения о разгрузке мебели - вдруг - извините - свора толпа - слюна брызги и оскорбления - и вагон выводов о том, что никакую коробку можно поставить на платформу подъемника, и еще куча гадостей.

Это все требует от умалишенного много энергии.

Этом вопросом - неадекватности поведения - занималось много учёных-психологов.

В кратком изложении об этом писал Жванецкий, а исполнял Райкин там типо того (по памяти):



- Ты кто, балерина? Крутишься на сцене? Прикрепим динамо-машину к ноге - вырабатывай электроэнергию.



Так и здесь: ты типа умный, но не смог заработать семье на кило картошки? Голод раздражает? Понятно... Ищешь врагов? Это точно akurt? Уверен, что твоя безалаберность, неумение и бездеятельность, приведшая к краху твоей семьи - это akurt виноват? Тратишь всю свою энергию на поливание грязью того, кого НИКОГДА не видел и НИКОГДА не увидишь?

А ты попробуй свою энергию применить в торговле металлочерепицей или дверьми "Папа Карло" - может, заработаешь деньги семье на покушать.



Но логике воспаленного мозга это не объяснить. Он не сможет работать. Хотя энергия бьёт через край. Он не сможет заработать. Это энергия - в никуда. В психбольницах медики удивляются, на что направлена энергия умалишенных мужчин половозрелого возраста.



Такой только может окружающих поливать дерьмом, что мы и видим каждый день. На этой ветке.

Это диагноз. За это погиб в Саратовской пересылке в 1944 году от истощения гениальный генетик академик Николай Вавилов, он высказал простую, но как оказалось в те времена крамольную мысль:



"От мухи дрозофилы может произойти только муха дрозофила".



Как ее не воспитывай, что не поясняй, какие аргументы не приводи: это все равно будет муха-дрозофила.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).