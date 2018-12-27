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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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  #<1 ... 460461462463
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Между прочим, принял решение Вас лично разблокировать: проскальзывают адекватные нормальные мысли
Для меня это честь!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:24

Отлично!
Меня как профессионального психолога периодически интересует поведение человеческого мозга.
Для справки скажу, что племянница держит очень известную клинику в Израиле и в России.
Зарабатывает хорошие деньги.
Это невероятно интересно: не проходит и 60 секунд с безобидного моего сообщения о разгрузке мебели - вдруг - извините - свора толпа - слюна брызги и оскорбления - и вагон выводов о том, что никакую коробку можно поставить на платформу подъемника, и еще куча гадостей.
Это все требует от умалишенного много энергии.
Этом вопросом - неадекватности поведения - занималось много учёных-психологов.
В кратком изложении об этом писал Жванецкий, а исполнял Райкин там типо того (по памяти):

- Ты кто, балерина? Крутишься на сцене? Прикрепим динамо-машину к ноге - вырабатывай электроэнергию.

Так и здесь: ты типа умный, но не смог заработать семье на кило картошки? Голод раздражает? Понятно... Ищешь врагов? Это точно akurt? Уверен, что твоя безалаберность, неумение и бездеятельность, приведшая к краху твоей семьи - это akurt виноват? Тратишь всю свою энергию на поливание грязью того, кого НИКОГДА не видел и НИКОГДА не увидишь?
А ты попробуй свою энергию применить в торговле металлочерепицей или дверьми "Папа Карло" - может, заработаешь деньги семье на покушать.

Но логике воспаленного мозга это не объяснить. Он не сможет работать. Хотя энергия бьёт через край. Он не сможет заработать. Это энергия - в никуда. В психбольницах медики удивляются, на что направлена энергия умалишенных мужчин половозрелого возраста.

Такой только может окружающих поливать дерьмом, что мы и видим каждый день. На этой ветке.
Это диагноз. За это погиб в Саратовской пересылке в 1944 году от истощения гениальный генетик академик Николай Вавилов, он высказал простую, но как оказалось в те времена крамольную мысль:

"От мухи дрозофилы может произойти только муха дрозофила".

Как ее не воспитывай, что не поясняй, какие аргументы не приводи: это все равно будет муха-дрозофила.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:В психбольницах медики удивляются, на что направлена энергия умалишенных
все вокруг психи,в психбольницу попадают только те кто спалился
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Мизантрóп написав:
  akurt написав:В психбольницах медики удивляются, на что направлена энергия умалишенных
все вокруг психи,в психбольницу попадают только те кто спалился
Вот мне интересно - вам нечем в личной жизни заняться кроме как писать такую х*ю на форуме?

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Востаннє редагувалось 5396669 в Нед 29 вер, 2019 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:08

5396669 мне с вами весело

Отправлено с компа в Крыжополе через Бразера
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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