Для меня это честь!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:36
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Для меня это честь!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Нед 29 вер, 2019 20:24
Отлично! Люблю позитивные новости.
Жизнь же наша труднА... Негатива много... А зачем негатив?
Кроме стен недвижимости нас окружат человеки.
Часть из них - не совсем адекватные.
В психбольницах медики удивляются, на что направлена энергия умалишенных...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 вер, 2019 21:49, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
все вокруг психи,в психбольницу попадают только те кто спалился
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Вот мне интересно - вам нечем в личной жизни заняться кроме как писать такую х*ю на форуме?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Востаннє редагувалось 5396669 в Нед 29 вер, 2019 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:08
5396669 мне с вами весело
Отправлено с компа в Крыжополе через Бразера
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Нед 29 вер, 2019 21:54
И где она находится в Израиле? В Тель-А-Шомере, Ихилове или Бейлинсоне?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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