Додано: Нед 29 вер, 2019 20:24

Отлично! Люблю позитивные новости.



Жизнь же наша труднА... Негатива много... А зачем негатив?

Кроме стен недвижимости нас окружат человеки.

Часть из них - не совсем адекватные.

В психбольницах медики удивляются, на что направлена энергия умалишенных...

Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 вер, 2019 21:49, всього редагувалось 1 раз.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).