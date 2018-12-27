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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 460461462463
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Между прочим, принял решение Вас лично разблокировать: проскальзывают адекватные нормальные мысли
Для меня это честь!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:24

Отлично! Люблю позитивные новости.

Жизнь же наша труднА... Негатива много... А зачем негатив?
Кроме стен недвижимости нас окружат человеки.
Часть из них - не совсем адекватные.
В психбольницах медики удивляются, на что направлена энергия умалишенных...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 вер, 2019 21:49, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:В психбольницах медики удивляются, на что направлена энергия умалишенных
все вокруг психи,в психбольницу попадают только те кто спалился
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Мизантрóп написав:
  akurt написав:В психбольницах медики удивляются, на что направлена энергия умалишенных
все вокруг психи,в психбольницу попадают только те кто спалился
Вот мне интересно - вам нечем в личной жизни заняться кроме как писать такую х*ю на форуме?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Востаннє редагувалось 5396669 в Нед 29 вер, 2019 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:08

5396669 мне с вами весело

Отправлено с компа в Крыжополе через Бразера
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 21:54

  akurt написав:Отлично!
Меня как профессионального психолога периодически интересует поведение человеческого мозга.
Для справки скажу, что племянница держит очень известную клинику в Израиле и в России.
Зарабатывает хорошие деньги.

И где она находится в Израиле? В Тель-А-Шомере, Ихилове или Бейлинсоне?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 23:37

  5396669 написав:
Мизантрóп написав:
  akurt написав:В психбольницах медики удивляются, на что направлена энергия умалишенных
все вокруг психи,в психбольницу попадают только те кто спалился
Вот мне интересно - вам нечем в личной жизни заняться кроме как писать такую х*ю на форуме?


Це питания слід переадресувати особі , що має форумне псевдо "Акурт"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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