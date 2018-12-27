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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 459460461462
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 19:07

akurt будь мужчиной.Не подглядывай за игнорами.Редактни посты выше)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:57

СЛАДКИЕ ПЛЮШКИ ДЛЯ ТЕХ, КТО БУДЕТ ЖИТЬ В 1500 м ОТ МОРЯ

(анализ оптимальности расположения нового жилого комплекса с окончанием строительства в 2021 году. Заметки для инвесторов).

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Раннее утро.
На строительной площадке комплекса из 12 малоэтажных домов - около 40 сотрудников в ярких салатного цвета жилетах. С утра завезено намеренно количество арматуры. В эти дни ведутся подготовительные работы по обустройству фундамента.
Сперва советую оценить вид на окружающую природу.
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А теперь посмотрим на план.
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Ну что, в путь за сладкими плюшками?
1 - супермаркет МЕТРО - всегда в продаже 48 (!!!) видов свежей рыбы.
До него 1 300 м. Можно пешком, можно подъехать на автобусе пару остановок. Напомню, если вы успеете сделать покупки в течение 60 минут - возвращение на автобусе домой бесплатно.

2 - сразу несколько приятных супермаркетов. Хотите - Tahtakale - первый этаж продукты и своя пекарня. Все для дома, одежда. Раскрою секрет: именно здесь кулинары готовит знаменитую турецкую пахлаву - она отсюда расходится по всей Анталии, но уже с наценкой в 100-200%. Здесь продавив можно заказать микс изо всех видов пахлавы - уложить в коробку при вас прямо с витрины по 5 штук разных. Коробка размером со стадион обойдется вам в 25-27 лир или примерно 110 гривен. Тут же можно купить тортики. Я не знаю, 29 лир или 120 гривен за торт вам дорого?
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Здесь же супермаркеты мебели - их аж три! Istikbal другие...
Комплект мебели на квартиру "2+1" мы взяли на прошлой неделе за 14 000 лир - примерно 60 000 гривен.
Интересная акция в эти дни проходит в очень известном салоне мебели KELEBEK - полный комплект мебели на квартиру "2+1" - столовая, спальня и гостиная - 13 950 лир или примерно 60 000 гривен.
https://www.kelebek.com

3 - Крытые теннисные корты. Круглогодичная работа.

4 - вообще уникальная вещь - настоящий тир с настоящим боевым оружием.

5 - - бесплатный общедоступный гранатовый сад. Фото 1 час назад.
Зображення

6 - изумительный уникальный искусственный морской залив на месте горной реки "Богачай" с велосипедными дорожками, фонтанами, детскими парками и новым руслом горной реки среди плановых деревьев.

Красным цветом я показал пешеходный маршрут к морю - примерно 2000 м.

Как известно, меня постоянно обвиняют в том, что я, будучи премьер-министром Турецкой республики, плохо управляю экономикой, и потому она на подъеме и уверенно идет вперед... Особенно за счет возрастающего экспорта. Только молочную продукцию Турция отправляет в 88 (восемьдесят восемь) стран мира. Мне также очень печально, но лира укрепилась и заняла коридор 5,66 лиры за доллар и идет к цифре 5,61 (по заявлению главы Национального банка Турции).
https://invst.ly/ddx3r
Для инвесторов. Цена на сегодня фиксируется в евро.
А какой прогноз евро/доллар?
Сегодня 1,0941.
А завтра?
А завтра уже прогнозируют 1,08.
Как знать, вдруг через год будет паритет и только на этом можно выиграть 8%.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 17:28

Убогий математиг((Ляп, ляп!

  akurt написав:
Для инвесторов. Цена на сегодня фиксируется в евро.
А какой прогноз евро/доллар?
Сегодня 1,0941.
А завтра?
А завтра уже прогнозируют 1,08.
Как знать, вдруг через год будет паритет и только на этом можно выиграть 8%.



Акурт погано вчилась в школі.
Арифметику здавала на "3" бали(((

Акурт навіть не зрозуміла, що при фіксованій ціні в євро і знеціненні євро до долара (до курсу 1:1) інвестор втратить 8% вартості нерухомості.

Тому громадяни, подумайте добре. Чи варто довіряти ріелторші, яка навіть не може порахувати, де прибуток, а де збитки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 459460461462
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