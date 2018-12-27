Додано: Пон 30 вер, 2019 09:57

(анализ оптимальности расположения нового жилого комплекса с окончанием строительства в 2021 году. Заметки для инвесторов).Раннее утро.На строительной площадке комплекса из 12 малоэтажных домов - около 40 сотрудников в ярких салатного цвета жилетах. С утра завезено намеренно количество арматуры. В эти дни ведутся подготовительные работы по обустройству фундамента.Сперва советую оценить вид на окружающую природу.А теперь посмотрим на план.Ну что, в путь за сладкими плюшками?- супермаркет МЕТРО - всегда в продаже 48 (!!!) видов свежей рыбы.До него 1 300 м. Можно пешком, можно подъехать на автобусе пару остановок. Напомню, если вы успеете сделать покупки в течение 60 минут - возвращение на автобусе домой бесплатно.- сразу несколько приятных супермаркетов. Хотите - Tahtakale - первый этаж продукты и своя пекарня. Все для дома, одежда. Раскрою секрет: именно здесь кулинары готовит знаменитую турецкую пахлаву - она отсюда расходится по всей Анталии, но уже с наценкой в 100-200%. Здесь продавив можно заказать микс изо всех видов пахлавы - уложить в коробку при вас прямо с витрины по 5 штук разных. Коробка размером со стадион обойдется вам в 25-27 лир или примерно 110 гривен. Тут же можно купить тортики. Я не знаю, 29 лир или 120 гривен за торт вам дорого?Здесь же супермаркеты мебели - их аж три! Istikbal другие...Комплект мебели на квартиру "2+1" мы взяли на прошлой неделе за 14 000 лир - примерно 60 000 гривен.Интересная акция в эти дни проходит в очень известном салоне мебели KELEBEK - полный комплект мебели на квартиру "2+1" - столовая, спальня и гостиная - 13 950 лир или примерно 60 000 гривен.- Крытые теннисные корты. Круглогодичная работа.- вообще уникальная вещь - настоящий тир с настоящим боевым оружием.- бесплатный общедоступный гранатовый сад. Фото 1 час назад.изумительный уникальный искусственный морской залив на месте горной реки "Богачай" с велосипедными дорожками, фонтанами, детскими парками и новым руслом горной реки среди плановых деревьев.Красным цветом я показал пешеходный маршрут к морю - примерно 2000 м.Как известно, меня постоянно обвиняют в том, что я, будучи премьер-министром Турецкой республики, плохо управляю экономикой, и потому она на подъеме и уверенно идет вперед... Особенно за счет возрастающего экспорта. Только молочную продукцию Турция отправляет в 88 (восемьдесят восемь) стран мира. Мне также очень печально, но лира укрепилась и заняла коридор 5,66 лиры за доллар и идет к цифре 5,61 (по заявлению главы Национального банка Турции).Для инвесторов. Цена на сегодня фиксируется в евро.А какой прогноз евро/доллар?Сегодня 1,0941.А завтра?А завтра уже прогнозируют 1,08.Как знать, вдруг через год будет паритет и только на этом можно выиграть 8%.