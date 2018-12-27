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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 29 вер, 2019 19:07
akurt будь мужчиной.Не подглядывай за игнорами.Редактни посты выше)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Пон 30 вер, 2019 09:57
СЛАДКИЕ ПЛЮШКИ ДЛЯ ТЕХ, КТО БУДЕТ ЖИТЬ В 1500 м ОТ МОРЯ
(анализ оптимальности расположения нового жилого комплекса с окончанием строительства в 2021 году. Заметки для инвесторов).
Раннее утро.
На строительной площадке комплекса из 12 малоэтажных домов - около 40 сотрудников в ярких салатного цвета жилетах. С утра завезено намеренно количество арматуры. В эти дни ведутся подготовительные работы по обустройству фундамента.
Сперва советую оценить вид на окружающую природу.
А теперь посмотрим на план.
Ну что, в путь за сладкими плюшками?
1 - супермаркет МЕТРО - всегда в продаже 48 (!!!) видов свежей рыбы.
До него 1 300 м. Можно пешком, можно подъехать на автобусе пару остановок. Напомню, если вы успеете сделать покупки в течение 60 минут - возвращение на автобусе домой бесплатно.
2 - сразу несколько приятных супермаркетов. Хотите - Tahtakale - первый этаж продукты и своя пекарня. Все для дома, одежда. Раскрою секрет: именно здесь кулинары готовит знаменитую турецкую пахлаву - она отсюда расходится по всей Анталии, но уже с наценкой в 100-200%. Здесь продавив можно заказать микс изо всех видов пахлавы - уложить в коробку при вас прямо с витрины по 5 штук разных. Коробка размером со стадион обойдется вам в 25-27 лир или примерно 110 гривен. Тут же можно купить тортики. Я не знаю, 29 лир или 120 гривен за торт вам дорого?
Здесь же супермаркеты мебели - их аж три! Istikbal другие...
Комплект мебели на квартиру "2+1" мы взяли на прошлой неделе за 14 000 лир - примерно 60 000 гривен.
Интересная акция в эти дни проходит в очень известном салоне мебели KELEBEK - полный комплект мебели на квартиру "2+1" - столовая, спальня и гостиная - 13 950 лир или примерно 60 000 гривен.
3 - Крытые теннисные корты. Круглогодичная работа.
4 - вообще уникальная вещь - настоящий тир с настоящим боевым оружием.
5 - - бесплатный общедоступный гранатовый сад. Фото 1 час назад.
6 - изумительный уникальный искусственный морской залив на месте горной реки "Богачай" с велосипедными дорожками, фонтанами, детскими парками и новым руслом горной реки среди плановых деревьев.
Красным цветом я показал пешеходный маршрут к морю - примерно 2000 м.
Как известно, меня постоянно обвиняют в том, что я, будучи премьер-министром Турецкой республики, плохо управляю экономикой, и потому она на подъеме и уверенно идет вперед... Особенно за счет возрастающего экспорта. Только молочную продукцию Турция отправляет в 88 (восемьдесят восемь) стран мира. Мне также очень печально, но лира укрепилась и заняла коридор 5,66 лиры за доллар и идет к цифре 5,61 (по заявлению главы Национального банка Турции).
Для инвесторов. Цена на сегодня фиксируется в евро.
А какой прогноз евро/доллар?
Сегодня 1,0941.
А завтра?
А завтра уже прогнозируют 1,08.
Как знать, вдруг через год будет паритет и только на этом можно выиграть 8%.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Пон 30 вер, 2019 17:28
Убогий математиг((Ляп, ляп!
Акурт погано вчилась в школі.
Арифметику здавала на "3" бали(((
Акурт навіть не зрозуміла, що при фіксованій ціні в євро і знеціненні євро до долара (до курсу 1:1) інвестор втратить 8% вартості нерухомості.
Тому громадяни, подумайте добре. Чи варто довіряти ріелторші, яка навіть не може порахувати, де прибуток, а де збитки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 30 вер, 2019 19:06
СЛАДКИЕ ПЛЮШКИ ДЛЯ ТЕХ, КТО БУДЕТ ЖИТЬ В 1500 м ОТ МОРЯ
(анализ оптимальности расположения нового жилого комплекса с окончанием строительства в 2021 году. Заметки для инвесторов).
Часть вторая.
Также, как кролики - это не только ценный мех, важным вопросом для жизнеобеспечения есть вопрос окружающей инфраструктуры.
В радиусе 250 и менее метров (!!!) вы можете найти:
1 - ухоженный детский парк с бесплатными аттракционами, беседками, качелями, детским городком и спортивная площадка с резиновой беговой дорожкой по периметру и тренажерами. Много интересных насаждений, газон, который регулярно стрижется и поливается. Очень чисто. Никаких бухариков и наркоманов.
2 - кафе-пекарня, где во-первых, каждое утро прямо при вас из печи вынимают свежий хлеб, батоны и бублики. Во-вторых, при пекарне работает кафе, где в уютной обстановке вы можете пообщаться с друзьями по интернету и выпить чай, кофе и слегка перекусить.
3 - супермаркет повседневных продуктов питания "Sok" - есть в продаже все - от помидоров до мясных изделий и молока. Алкоголь не продается. Сигареты - да.
Между 2 и 3 - свободное пространство, где планируется построить крытый рынок, который 1 раз в неделю будет работать как рынок, а все другие дни - как бесплатная крытая автостоянка.
4 - сразу два приличных ресторана разного направления.
5 - надземный переход в сторону моря с резиновым покрытием и освещением. Возможно перемещение на велосипедах.
6 - общедоступный сад с деревьями апельсинов и гранатов. Не наглеть, но пару - тройку кг в день можно рвать всем желающим.
7 - супермаркет "А101" - есть в продаже все - от помидоров до мясных изделий и телевизоров. Алкоголь не продается. Сигареты - да. Отличие в том, что весь ассортимент продуктов - от совсем других производителей, несовпадение на 100%.
8 - Пиццерия, пиццу готовит при вас, можно по телефону заказывать домой.
9 - супермаркет более высокого уровня. Ассортимент товаров от совсем других производителей. Широкий ассортимент - от питания для кошек и собак до посуды и алкоголя стран мира. Пиво многих сортов. Мясной отдел. Отдел кулинарии. Самый большой выбор оливкового масла. Косметика.
Гарного дня!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 жов, 2019 06:45, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Пон 30 вер, 2019 23:38
Додано: Пон 30 вер, 2019 23:40
уровень этого АНАЛитика был давно и всем понятен. Риелторша сливается даже на мелочах.
Додано: Пон 30 вер, 2019 23:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Для меня стало ясно почему у учетки акурт болезненная любось к седелке.
разгадка проста:
киньте акурту седедки
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:20
Зовсім тупа!
Ну яК можна ріелторші писати про невигідність купівлі нерухомості?
А вона пише))) тому що нездатна порахувати прості арифметичні дії. Стратехічна любителька дешевого йогурту)))
Для Акурта головне, щоб в її повідомленнях було якнайбільше букофф))) тому що гонорар построковий))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:30
Это понятно, но удручает, что форум превратился в лохотрон.
Она могла бы занятся чем-то общественно полезным. К примеру суботник, как в Минске.
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:42
Мабуть, треба ввести якусь нагороду найбільш активним дописувачам гілки - знаним фахівціям із купівлі нерухомості за кордоном.
Безліч цікавої актуальної економіко-фінансової інформації: цифри, факти, аналітика...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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