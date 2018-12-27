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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 460461462463
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:45

  akurt написав:Мабуть, треба ввести якусь нагороду найбільш активним дописувачам гілки - знаним фахівціям із купівлі нерухомості за кордоном.
Безліч цікавої актуальної економіко-фінансової інформації: цифри, факти, аналітика...

странности наблюдаю я. добавляет людей в игнор и фапает на их сообщения в тоже время. забавный селедочник акурт.... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Понаехал написав:
  Frant написав:Акурт погано вчилась в школі.
Арифметику здавала на "3" бали(((

Акурт навіть не зрозуміла, що при фіксованій ціні в євро і знеціненні євро до долара (до курсу 1:1) інвестор втратить 8% вартості нерухомості.

Тому громадяни, подумайте добре. Чи варто довіряти ріелторші, яка навіть не може порахувати, де прибуток, а де збитки.

уровень этого АНАЛитика был давно и всем понятен. Риелторша сливается даже на мелочах. :mrgreen:
Тогда скажите, что он продает?
Он даже при общении в личке - ничего не предлагает и не навязывает!

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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:53

  5396669 написав:Тогда скажите, что он продает?
Он даже при общении в личке - ничего не предлагает и не навязывает!

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk

что такое адресно-справочная реклама Вам знакомо? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Понаехал написав:
  5396669 написав:Тогда скажите, что он продает?
Он даже при общении в личке - ничего не предлагает и не навязывает!

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что такое адресно-справочная реклама Вам знакомо? :)
Нет. Просветите

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5396669
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 06:58

Мені завзятість Понаехала подобається корисні поради українцям - з інтервалом в 1-2 хвилини.
Аналітика про нерухомість, огляд цін на нерухомість, поради із купівлі нерухомості за кордоном.
Цікаво, що корисних порад тим більше, чим дешевше коштують акції VITEX, куплені на "усью котлєту".
Раніше, кажуть, була цікава розважальна передача по радяньскому ТВ
"Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!"
В ці дні її легко можна замінити на таку - про інвестиції: "Не делай ничего с Понаехалом, инвестируй не как он, инвестируй лучше него".
Сценарій:

- накупи непотрібу у Василькові під Києвом.
- накупи непотрібу в Борщагівці.
- збережи і не продавай хатинку в Кропивницькому.
- поміняй хатинку в Кропивницькому на клаптик землі під Кропивницьким та вирощуй картоплю - будеш продавати в ці дні на Рівненщині - в картопляному раю - по 13 гривень кіло.
- накупи на вершині історичного максимуму акцій будь-якої компанії та споглядай за кількістю втрачених грошей.
- пиши як можні більше цінних постів на гілці:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, нерухомість за кордоном"

Вдалий інвестор - це орієнтир для кожного форумчанина!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:02

  akurt написав:- накупи непотрібу у Василькові під Києвом.
- накупи непотрібу в Борщагівці.
- збережи і не продавай хатинку в Кропивницькому.
- поміняй хатинку в Кропивницькому на клаптик землі під Кропивницьким та вирощуй картоплю - будеш продавати в ці дні на Рівненщині - в картопляному раю - по 13 гривень кіло.

хватит мне писать. я ж у тебя в игноре. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:03

  5396669 написав:Нет. Просветите

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классические желтые страницы.
https://books.google.com/books?id=IDjPBQAAQBAJ&pg=PT21&lpg=PT21&dq=%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0&source=bl&ots=aH0F7RmtsH&sig=ACfU3U0pcU5y1ZDflXFGQhBS5Lk8Fa6VEA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj3gbPno_rkAhVHY6wKHfJXD48Q6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0&f=false
Понаехал
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