странности наблюдаю я. добавляет людей в игнор и фапает на их сообщения в тоже время. забавный селедочник акурт....
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:45
странности наблюдаю я. добавляет людей в игнор и фапает на их сообщения в тоже время. забавный селедочник акурт....
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:50
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тогда скажите, что он продает?
Он даже при общении в личке - ничего не предлагает и не навязывает!
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:53
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Вів 01 жов, 2019 06:58
Мені завзятість Понаехала подобається корисні поради українцям - з інтервалом в 1-2 хвилини.
Аналітика про нерухомість, огляд цін на нерухомість, поради із купівлі нерухомості за кордоном.
Цікаво, що корисних порад тим більше, чим дешевше коштують акції VITEX, куплені на "усью котлєту".
Раніше, кажуть, була цікава розважальна передача по радяньскому ТВ
"Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!"
В ці дні її легко можна замінити на таку - про інвестиції: "Не делай ничего с Понаехалом, инвестируй не как он, инвестируй лучше него".
Сценарій:
- накупи непотрібу у Василькові під Києвом.
- накупи непотрібу в Борщагівці.
- збережи і не продавай хатинку в Кропивницькому.
- поміняй хатинку в Кропивницькому на клаптик землі під Кропивницьким та вирощуй картоплю - будеш продавати в ці дні на Рівненщині - в картопляному раю - по 13 гривень кіло.
- накупи на вершині історичного максимуму акцій будь-якої компанії та споглядай за кількістю втрачених грошей.
- пиши як можні більше цінних постів на гілці:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, нерухомість за кордоном"
Вдалий інвестор - це орієнтир для кожного форумчанина!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Вів 01 жов, 2019 07:02
хватит мне писать. я ж у тебя в игноре.
Додано: Вів 01 жов, 2019 07:03
классические желтые страницы.
Додано: Вів 01 жов, 2019 07:19
Я сообщения этого удачливого и оттого особо злобного инвестора в квартиру в Москве и в Махачкале не читаю, но вот это невольно засветили форумчане:
Удачливый путешественник в Питер и в Махачкалу даже нЭ пАнимаЭт, что происходит при фиксации цены в евро, а не в долларах:
- если вам озвучена цена на квартиру в 100 000 евро, а вы хотите заплатить долларами, то еще неделю назад вы выложили бы наличкой 100 000х1,10=110 000 долларов США.
- если вам озвучена цена ан квартиру в 100 000 евро, а вы платили вчера, то заплатите 100 000х1,09=109 000 долларов.
- если вам озвучена цена за квартиру в 100 000 евро а вы оплатите в момент паритета доллар-евро, то вы заплатите 100 000х1,00= 100 000 долларов США.
Длительное пребывание в Махачкале и за МКАД приводит к тому, что товарисчь забывает, что Украине недвижимость и автомобили - цены на них - оцениваются исключительно в долларах США.
Ненависть, злоба и зависть настолько его питают ядом, что он уже думает, на сколько что и как обесценится потом. Пусть думает, ка обесценились купленные им акции.
Интересный подход.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Вів 01 жов, 2019 07:22
а не смущает, что цитируете вообще не меня,а другого форумчанена?
ой как не крассиво опять вранье на форуме...
Додано: Вів 01 жов, 2019 07:23
Господин модератор Faceless!
Вы очень любите удалять любые мои посты - безобидные и без мата.
Пожалуйста, как то определитесь - вот это (удалено слово) постит постоянно оскорбления в мой адрес по половому признаку - так надо же как-то внести изменения в Правила форума, вероятно? То есть разрешить мат, оскорбления по половому и национальному признаку, по признакам веры и так далее?
Вал оскорблений по половому признаку в мой адрес вы ни разу не останавливали.
Я сообщения этого красавца не вижу - но их нечаянно постят другие форумчане.
Напомню:, что это "чудо" вами лично не блокировалось ни одного раза.
Меня можете блокировать.
Я уже привык.
P.S. Это чудо за последние 8 часов настрочило 9 (девять) сообщений.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 жов, 2019 07:51, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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