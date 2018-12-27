Додано: Вів 01 жов, 2019 06:58

Мені завзятість Понаехала подобається корисні поради українцям - з інтервалом в 1-2 хвилини.

Аналітика про нерухомість, огляд цін на нерухомість, поради із купівлі нерухомості за кордоном.

Цікаво, що корисних порад тим більше, чим дешевше коштують акції VITEX, куплені на "усью котлєту".

Раніше, кажуть, була цікава розважальна передача по радяньскому ТВ

"Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!"

В ці дні її легко можна замінити на таку - про інвестиції: "Не делай ничего с Понаехалом, инвестируй не как он, инвестируй лучше него".

Сценарій:



- накупи непотрібу у Василькові під Києвом.

- накупи непотрібу в Борщагівці.

- збережи і не продавай хатинку в Кропивницькому.

- поміняй хатинку в Кропивницькому на клаптик землі під Кропивницьким та вирощуй картоплю - будеш продавати в ці дні на Рівненщині - в картопляному раю - по 13 гривень кіло.

- накупи на вершині історичного максимуму акцій будь-якої компанії та споглядай за кількістю втрачених грошей.

- пиши як можні більше цінних постів на гілці:

"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, нерухомість за кордоном"



Вдалий інвестор - це орієнтир для кожного форумчанина!

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).