akurt написав:Господин модератор Faceless!
Вы очень любите удалять любые мои посты - безобидные и без мата.
Пожалуйста, как то определитесь - вот это (удалено слово) постит постоянно оскорбления в мой адрес по половому признаку - так надо же как-то внести изменения в Правила форума, вероятно? То есть разрешить мат, оскорбления по половому и национальному признаку, по признакам веры и так далее?
Вал оскорблений по половому признаку в мой адрес вы ни разу не останавливали.
Я сообщения этого идиота не вижу - но их нечаянно постят другие форумчане.
Напомню:, что это "чудо" вами лично не блокировалось ни одного раза.
Меня можете блокировать.
Я уже привык.
Господин модератор Faceless, а где собственно были оскорбления по половому или национальному признаку с моей стороны в адрес данной учетки?
Мне кажется, что мое предположение о том, что данная учетка управляется оператором женского пола, не является оскорблением. Я уверен , что пол не может быть оскорблением человека. Что женский, что мужской, что любой другой потенциаьно позможный у учетки akurt.
Про национальности я вообще нечего не писал в отличии от разжигания национальной неприязни учеткой akurt.
Учетка akurt публично заявила, данным постом, что женкский пол является оскорблением. Разве это допустимо на данном форуме?
Не моглт бы Вы забанить учетку akurt за использование слова идиот? Меня очень утомляет хамство оператора данной учетки, который может быть любого пола,расы и явно совершенно любых сексуальных наклонностей...
ПС. Дайте учетке akurt селедку