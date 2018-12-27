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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 461462463464
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:31

  akurt написав:Господин модератор Faceless!
Вы очень любите удалять любые мои посты - безобидные и без мата.
Пожалуйста, как то определитесь - вот это (удалено слово) постит постоянно оскорбления в мой адрес по половому признаку - так надо же как-то внести изменения в Правила форума, вероятно? То есть разрешить мат, оскорбления по половому и национальному признаку, по признакам веры и так далее?

Вал оскорблений по половому признаку в мой адрес вы ни разу не останавливали.
Я сообщения этого идиота не вижу - но их нечаянно постят другие форумчане.

Напомню:, что это "чудо" вами лично не блокировалось ни одного раза.
Меня можете блокировать.
Я уже привык.

Господин модератор Faceless, а где собственно были оскорбления по половому или национальному признаку с моей стороны в адрес данной учетки?
Мне кажется, что мое предположение о том, что данная учетка управляется оператором женского пола, не является оскорблением. Я уверен , что пол не может быть оскорблением человека. Что женский, что мужской, что любой другой потенциаьно позможный у учетки akurt.
Про национальности я вообще нечего не писал в отличии от разжигания национальной неприязни учеткой akurt.
Учетка akurt публично заявила, данным постом, что женкский пол является оскорблением. Разве это допустимо на данном форуме? :cry:
Не моглт бы Вы забанить учетку akurt за использование слова идиот? Меня очень утомляет хамство оператора данной учетки, который может быть любого пола,расы и явно совершенно любых сексуальных наклонностей...
ПС. Дайте учетке akurt селедку
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:35

Светоч Финансового форума Украины, 1 октября.
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Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 жов, 2019 07:46, всього редагувалось 3 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:41

  Мизантрóп написав:Зображення

Вы понимаете, что именно тут происходит? Данная учетка заявила, что женский пол оскорбляет его? Я возмущен этим искренне. :(
Вы то помните, что я писал многократно этой учетке, что меня не интересует пол при ее рождении и последующей самоидентификации?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Понаехал написав:Вы понимаете, что именно тут происходит?
Догадываюсь.Успешный(ая) чел учит легко получать бабулеты :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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