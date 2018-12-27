"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"

Додано: Вів 01 жов, 2019 09:07

ОПЫТ ПРОЖИВАНИЯ В АНТАЛИИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ

(аренда квартиры на 1 месяц)



Со вчерашнего дня в Анталии будет жить семья из Украины из города (удалено).



Вчера заселились в арендованную на 1 месяц квартиру в микрорайоне Hurma.



Обычная цена аренды квартиры в микрорайоне - 1500-2000 лир месяц (примерно 300 долларов).

Такая цена справедлива при аренде на предусмотренный Законами Турецкой республики срок - 1 год.

При краткосрочной аренде, которая вообще-то запрещена, вы можете снять квартиру - естественно - гораздо дороже.

Итак, снята квартира за 3000 лир или 3000/5,66х24,40=13 000 гривен.

В квартире - полный фарш вплоть до полотенец. Большой плавательный бассейн.

- взято в аренду авто - Рено Меган дизель автомат 23 euro в сутки.

- куплен стартовый пакет Turccell за 100 лир (примерно 450 гривен).

Что интересно, с сегодняшнего дня стартовый пакет в связи с большим спросом от иностранцев дорожает - 120 лир.

Цель визита:

главное, заработав деньги - мудро их потратить.

Информацию, которая будет НЕ очень личной, попробую донести читателю.



Первое, что их поразило: ресторан, всего кушали 6 взрослых и 2-е детей - полный обед за всех обошелся в 240 лир (примерно 1 000 гривен). Это включая первые блюда и мясные с бараниной.

Все не съели - официант ресторана успешно им упаковал и они забрали домой.

В Анталии +30. Солнечно. Ясное небо. Море горячее. Вчера были на пляже примерно до 20-00.

Пока старт - успешный!



P.S. Лично я с ними почти не знаком, оказывал консультацию только по поводу аренды авто.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).