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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 01 жов, 2019 09:07
ОПЫТ ПРОЖИВАНИЯ В АНТАЛИИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
(аренда квартиры на 1 месяц)
Со вчерашнего дня в Анталии будет жить семья из Украины из города (удалено).
Вчера заселились в арендованную на 1 месяц квартиру в микрорайоне Hurma.
Обычная цена аренды квартиры в микрорайоне - 1500-2000 лир месяц (примерно 300 долларов).
Такая цена справедлива при аренде на предусмотренный Законами Турецкой республики срок - 1 год.
При краткосрочной аренде, которая вообще-то запрещена, вы можете снять квартиру - естественно - гораздо дороже.
Итак, снята квартира за 3000 лир или 3000/5,66х24,40=13 000 гривен.
В квартире - полный фарш вплоть до полотенец. Большой плавательный бассейн.
- взято в аренду авто - Рено Меган дизель автомат 23 euro в сутки.
- куплен стартовый пакет Turccell за 100 лир (примерно 450 гривен).
Что интересно, с сегодняшнего дня стартовый пакет в связи с большим спросом от иностранцев дорожает - 120 лир.
Цель визита:
главное, заработав деньги - мудро их потратить.
Информацию, которая будет НЕ очень личной, попробую донести читателю.
Первое, что их поразило: ресторан, всего кушали 6 взрослых и 2-е детей - полный обед за всех обошелся в 240 лир (примерно 1 000 гривен). Это включая первые блюда и мясные с бараниной.
Все не съели - официант ресторана успешно им упаковал и они забрали домой.
В Анталии +30. Солнечно. Ясное небо. Море горячее. Вчера были на пляже примерно до 20-00.
Пока старт - успешный!
P.S. Лично я с ними почти не знаком, оказывал консультацию только по поводу аренды авто.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: Вів 01 жов, 2019 10:02
akurt написав:
ОПЫТ ПРОЖИВАНИЯ В АНТАЛИИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
(аренда квартиры на 1 месяц)
Вчера заселились в арендованную на 1 месяц квартиру в микрорайоне Hurma.
АРЕНДА? Это ж не по теме ветки viewtopic.php?p=4759431#p4759431
,у меня когнитивный диссонанс (от лат. cognitiо «познание» и dissonantia «несозвучность», «нестройность», «отсутствие гармонии»)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Вів 01 жов, 2019 14:14
Мизантрóп написав: akurt написав:
ОПЫТ ПРОЖИВАНИЯ В АНТАЛИИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
(аренда квартиры на 1 месяц)
Вчера заселились в арендованную на 1 месяц квартиру в микрорайоне Hurma.
АРЕНДА? Это ж не по теме ветки viewtopic.php?p=4759431#p4759431
,у меня когнитивный диссонанс (от лат. cognitiо «познание» и dissonantia «несозвучность», «нестройность», «отсутствие гармонии»)
Нагадаю ріелторші - пиши за темою!!!
akurt написав:
Нагадаю тему гілки:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість"
Прохання надавати інформацію про ВЛАСНИЙ досвід та корисну для читача інформацію.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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