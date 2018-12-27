Значить, треба купляти будиночок на березі Місісіпі))) А не в Анталії)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:30
Значить, треба купляти будиночок на березі Місісіпі))) А не в Анталії)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 01 жов, 2019 19:56
Можно и там, но лучше в Техасе. У нас это вообще что-то типа национально-региональной кухни. Почти как сало было в Украине.
У меня в городе раки, брискет и ребрышки - основная часть достопремичательности в плане еды.
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:41
Прошу модераторов удалить мой текст на предыдущей странице
ОПЫТ ПРОЖИВАНИЯ В АНТАЛИИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
(аренда квартиры на 1 месяц)
Не хочу мешать знатным специалистам.
Спасибо.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Сер 02 жов, 2019 03:46
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
пока учетка akurt примеряет купальник, предлагаю к размышлению следующую информацию по падению стоимости недвиги за год(и это кризис еще не начался):
Sunnyvale: -14.5%
Santa Clara: -13.2%
Palo Alto: -12.3%
Saratoga: -11.9%
Cupertino: -11.5% (с этим городом очевидно ибо все едут в Остин в новый БЦ от яблока)
Это вам не Анталия.
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