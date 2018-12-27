Додано: Вів 01 жов, 2019 22:41

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ОПЫТ ПРОЖИВАНИЯ В АНТАЛИИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ

(аренда квартиры на 1 месяц)



Не хочу мешать знатным специалистам.

Спасибо.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).