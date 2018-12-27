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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 460461462463
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:30

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Думаю, що в Турції немає таких красенів)))
Бо там Дніпра нема)))

В Миссисипи не хуже водятся к стати. Только мне традиционные специи под них не заходят. Сам варю :)

Значить, треба купляти будиночок на березі Місісіпі))) А не в Анталії)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:56

  Frant написав:Значить, треба купляти будиночок на березі Місісіпі))) А не в Анталії)))

Можно и там, но лучше в Техасе. У нас это вообще что-то типа национально-региональной кухни. Почти как сало было в Украине. :mrgreen:




У меня в городе раки, брискет и ребрышки - основная часть достопремичательности в плане еды.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:41

Прошу модераторов удалить мой текст на предыдущей странице
ОПЫТ ПРОЖИВАНИЯ В АНТАЛИИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
(аренда квартиры на 1 месяц)

Не хочу мешать знатным специалистам.
Спасибо.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 03:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

пока учетка akurt примеряет купальник, предлагаю к размышлению следующую информацию по падению стоимости недвиги за год(и это кризис еще не начался):
Sunnyvale: -14.5%
Santa Clara: -13.2%
Palo Alto: -12.3%
Saratoga: -11.9%
Cupertino: -11.5% (с этим городом очевидно ибо все едут в Остин в новый БЦ от яблока) :mrgreen:

Это вам не Анталия. :roll:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 06:29

  akurt написав:. Для инвесторов. Цена на сегодня фиксируется в евро.
А какой прогноз евро/доллар?
Сегодня 1,0941.
А завтра?
А завтра уже прогнозируют 1,08.
Как знать, вдруг через год будет паритет и только на этом можно выиграть 8%.


Акурт, ти хоть зрозуміла, що при курсі долар-євро 1:1 через рік - інвестор матиме збитки 8% ???

Прошу модератора не чіпати це повідомлення. Читачі повинні знати рівень арифметичної підготовки любительки дешевого йогурту)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 06:37

  Frant написав:Акурт, ти хоть зрозуміла, що при курсі долар-євро 1:1 через рік - інвестор матиме збитки 8% ???

Прошу модератора не чіпати це повідомлення. Читачі повинні знати рівень арифметичної підготовки любительки дешевого йогурту)))

там голова забита примеркой купальников и негативом в отношении других девушек в купальниках, которым повезло больше с фигурой. все это видели на данной ветке :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:50

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся Советская земля.
Основной докладчик ветки уже рассказывает нам о покупки однушки за МКАД.
Зображення
Перенимайте опыт, господа форумчане.
Мне с ним не тягаться по информативности...
Вчера ними на этой ветке было размещено 20 (ДВАДЦАТЬ) сообщений.
Все они удалены были модератором .
Но ребята так хотят донести вам важное свежее, что трудятся с ночи.
Успехов!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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