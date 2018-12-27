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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 461462463464>
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:30

  Понаехал написав:
  Мизантрóп написав:
  Frant написав:Думаю, що в Турції немає таких красенів)))
Бо там Дніпра нема)))

В Миссисипи не хуже водятся к стати. Только мне традиционные специи под них не заходят. Сам варю :)

Значить, треба купляти будиночок на березі Місісіпі))) А не в Анталії)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 19:56

  Frant написав:Значить, треба купляти будиночок на березі Місісіпі))) А не в Анталії)))

Можно и там, но лучше в Техасе. У нас это вообще что-то типа национально-региональной кухни. Почти как сало было в Украине. :mrgreen:




У меня в городе раки, брискет и ребрышки - основная часть достопремичательности в плане еды.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:41

Прошу модераторов удалить мой текст на предыдущей странице
ОПЫТ ПРОЖИВАНИЯ В АНТАЛИИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
(аренда квартиры на 1 месяц)

Не хочу мешать знатным специалистам.
Спасибо.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 03:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

пока учетка akurt примеряет купальник, предлагаю к размышлению следующую информацию по падению стоимости недвиги за год(и это кризис еще не начался):
Sunnyvale: -14.5%
Santa Clara: -13.2%
Palo Alto: -12.3%
Saratoga: -11.9%
Cupertino: -11.5% (с этим городом очевидно ибо все едут в Остин в новый БЦ от яблока) :mrgreen:

Это вам не Анталия. :roll:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 06:29

  akurt написав:. Для инвесторов. Цена на сегодня фиксируется в евро.
А какой прогноз евро/доллар?
Сегодня 1,0941.
А завтра?
А завтра уже прогнозируют 1,08.
Как знать, вдруг через год будет паритет и только на этом можно выиграть 8%.


Акурт, ти хоть зрозуміла, що при курсі долар-євро 1:1 через рік - інвестор матиме збитки 8% ???

Прошу модератора не чіпати це повідомлення. Читачі повинні знати рівень арифметичної підготовки любительки дешевого йогурту)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 06:37

  Frant написав:Акурт, ти хоть зрозуміла, що при курсі долар-євро 1:1 через рік - інвестор матиме збитки 8% ???

Прошу модератора не чіпати це повідомлення. Читачі повинні знати рівень арифметичної підготовки любительки дешевого йогурту)))

там голова забита примеркой купальников и негативом в отношении других девушек в купальниках, которым повезло больше с фигурой. все это видели на данной ветке :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 08:50

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся Советская земля.
Зображення
Перенимайте опыт, господа форумчане.
Мне с ними не тягаться по информативности...
Вчера - только за 1 день 1 октября - ними на этой ветке было размещено 20 (ДВАДЦАТЬ) сообщений.
Все они удалены были модератором.
Но ребята так хотят донести вам важное свежее, экономико-финансовое, что трудятся с ночи 2 октября.
Успехов!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 жов, 2019 10:07, всього редагувалось 2 разів.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:26

НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ: ЗАМЕТКИ ДИЛЕТАНТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(тезисы осмотра строительства нового корпуса от компании AKG, у которого квартиры раскупают на этапе строительства)

Автор не является инженером-строителем, но с интересом прислушивается к опытнымм людям.
Такие опытные люди с интересом и легким восторгом ходили вместе со мною по строительной площадке нового комплекса на 150 квартир.
Я не имею на этот момент точной информации, но как будто в корпусе "А" (там только квартиры "1+1" на сегодня выкуплены все квартиры "1+1" - кроме этажа "1" (по-нашему "второй" - над будущим супермаркетом).
Ориентир цены - по памяти - 65 000 евро. Площадь квартир там примерно 60 кв. м.
Этот корпус имеет фундамент - как мне сказали опытные люди - который делают по классической технологии - котлован с мощным фундаментом и полуподвалом (высказали предположение, что это обусловлено необходимостью размещения подсобных помещений супермаркета).

Меня больше интересовали фундаменты других корпусов.
Итак, тезисно (прошу господина shapo не ловить меня на строительных терминах - я инженер-механик, а не строитель).

Итак:
- фундаменты всех других корпусов строятся на подготовленной подушке. По результатам осмотра и из бесед с прорабом строительства (привлекали переводчика) установлено, что грунт в виде смеси булыжников в человеческую голову с мелкозернистой фракций завозился, укладывался слоями, укатывался виброкатками и производилась поливка водой. Необходиммость такой подушки
обоснована а) выравниванием общего поля строительной площадки (имела площадка наклон в сторону трассы); б) анализом расположения уровня грунтовых вод.
- произведена разметка фундаментов геодезистами и отлита предварительная подушка под фундамент.
Зображення
- далее готовится мощная армированная плита - монолит под каждым корпусом.
В этом месте мои знакомые-строители остановились, подобрали челюсть и делали много фото армирования плиты фундамента. Фото немедленно по интернету отправляли в Украину своим коллегам.
Зображення
Толщина армирования плиты фундамента - 0,5 метра.
Мои приятели ожидали увидеть толщину армирования плиты в 30-40 см, но вот в 0,5 метра никак не ожидали.

Пришли к выводу, что:
- застройщик пошел на весьма дорогостоящую подготовку фундамента здания, не жалея средств.
- монолитные плиты (точнее, подготовка к их изготовлению) заслуживают самой высокой оценки по качеству исполнения и замыслу.

Было высказано только одно замечание: опалубка под фундамент достаточно простая и примитивная.
На тех объектах, которые они ведут в Украине, используют алюминиевую опалубку, аренда которой, правда, стоит весьма дорого.
Назвали цены такие:
- аренда опалубки для объекта размером 20х12 метров потребовала затрат в 100 000 гривен.

Общий вывод позитивный.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 09:54

ИНВЕСТИРУЕМ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ

Автор имеет очень широкий круг общения.
Например, сегодня я обсуждал бизнес-проект нового мини-отеля в Новофедровке вблизи Евпатории (можете не верить, но люди не виноваты, что попали под оккупацию другой страной и стараются как-то жить и на чем-то зарабатывать).
Сегодня же рассуждали о возможности "апгрейда" своего жилья в достаточно отдаленном городке в Великобритании сыном приятеля.
Тезисы ниже просто помогут вам оценить уровень цен и особенности.
Особенно на фоне легкой эйфории от покупки шикарного жилого комплекса в Манчестере за 95 000 фунтов. Я не критикую, я просто даю пищу для рассуждений.

Итак: как вы знаете, нет такого уголка на Земном шаре, где бы не жили граждане Украины.
В частности, семья сына моего приятеля, к получению "второго" высшего образования которым автор приложил "самую непосредственную руку" сегодня живет и работает в городке (название удалено).
Зображення
Семья из трех человек, оба работают.
На сегодня они живут в квартире "2+1", КОТОРУЮ ПРИОБРЕЛИ В ИПОТЕКУ НА 20 ЛЕТ.
Финансовое положение семьи достаточно стабильно и потому возникла идея о расширении места обитания.
На сегодня цена их квартиры "2+1" - напомню, это не Лондон и даже не Ливерпуль - 160 000 британских фунтов.
Квартира обычная "без изысков".
В обычном режиме граждане Украины добираются до Лондона так:
- 20 минут поездки на авто до другого городка, важного тем, что там есть станция жд сообщения с Лондоном.
- билет на проезд в одну сторону стоит 70 британских фунтов.
- всего 1,5 часа поездки на скоростном экспрессе - и вы - в Лондоне.

Принято такое решение:
- погасить ипотеку и получить квартиру в полную собственность.
- привлечь к этой операции - погашения кредита - родителей и автора этих строк как консультанта.
- купить новую квартиру. Подобрали такой вариант: квартира в 3 этажа.
Ориентир цены - 260 000 британских фунтов.
Первый этаж: кухня и столовая.
Второй этаж: кабинет и мастер-спальня.
Третий этаж: 2 спальни.
Дом новый. Старые с непонятными будущими затратами на отопление решено не брать.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 жов, 2019 10:15, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 10:14

akurt
Особенно на фоне легкой эйфории от покупки шикарного жилого комплекса в Манчестере за 95 000 фунтов. Я не критикую, я просто даю пищу для рассуждений.

Акурт, такого ценника в Манчестере нет. Был в 14 году на студии площадью около 30-35 кв.метров.
Сейчас подобные студии стоят около 130-135 тыс фунтов. И замечу, не в Манчестере, а в Солфорде. В принципе, Солфорд - это практически Манчестер, особенно, где есть Метролинк.
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