Додано: Сер 02 жов, 2019 09:26

(тезисы осмотра строительства нового корпуса от компании, у которого квартиры раскупают на этапе строительства)Автор не является инженером-строителем, но с интересом прислушивается к опытнымм людям.Такие опытные люди с интересом и легким восторгом ходили вместе со мною по строительной площадке нового комплекса на 150 квартир.Я не имею на этот момент точной информации, но как будто в корпусе "А" (там только квартиры "1+1" на сегодня выкуплены все квартиры "1+1" - кроме этажа "1" (по-нашему "второй" - над будущим супермаркетом).Ориентир цены - по памяти - 65 000 евро. Площадь квартир там примерно 60 кв. м.Этот корпус имеет фундамент - как мне сказали опытные люди - который делают по классической технологии - котлован с мощным фундаментом и полуподвалом (высказали предположение, что это обусловлено необходимостью размещения подсобных помещений супермаркета).Меня больше интересовали фундаменты других корпусов.Итак, тезисно (прошу господинане ловить меня на строительных терминах - я инженер-механик, а не строитель).Итак:- фундаменты всех других корпусов строятся на подготовленной подушке. По результатам осмотра и из бесед с прорабом строительства (привлекали переводчика) установлено, что грунт в виде смеси булыжников в человеческую голову с мелкозернистой фракций завозился, укладывался слоями, укатывался виброкатками и производилась поливка водой. Необходиммость такой подушкиобоснована а) выравниванием общего поля строительной площадки (имела площадка наклон в сторону трассы); б) анализом расположения уровня грунтовых вод.- произведена разметка фундаментов геодезистами и отлита предварительная подушка под фундамент.- далее готовится мощная армированная плита - монолит под каждым корпусом.В этом месте мои знакомые-строители остановились, подобрали челюсть и делали много фото армирования плиты фундамента. Фото немедленно по интернету отправляли в Украину своим коллегам.Толщина армирования плиты фундамента - 0,5 метра.Мои приятели ожидали увидеть толщину армирования плиты в 30-40 см, но вот в 0,5 метра никак не ожидали.Пришли к выводу, что:- застройщик пошел на весьма дорогостоящую подготовку фундамента здания, не жалея средств.- монолитные плиты (точнее, подготовка к их изготовлению) заслуживают самой высокой оценки по качеству исполнения и замыслу.Было высказано только одно замечание: опалубка под фундамент достаточно простая и примитивная.На тех объектах, которые они ведут в Украине, используют алюминиевую опалубку, аренда которой, правда, стоит весьма дорого.Назвали цены такие:- аренда опалубки для объекта размером 20х12 метров потребовала затрат в 100 000 гривен.