Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну, наверное, нет... Но по одной из ваших ссылок открывается сайт, где указаны именно такие цены: 95 000 фунтов. https://www.balticview.co.uk
Мой хороший друг живет в Ирландии - очень очень далеко от Дублина - буквально деревушка - все приглашает в гости - взял двухуровневую квартиру в ипотеку за 94 000 евро. Три года назад. На сегодня может легко продать за 160 000 евро.
А вообще разговор начался - про цены в Великобритании - с того, что мы с приятелями рассуждали о том, кто покупает недвижимость Турции. На фоне цен в 160 000 - 260 000 фунтов в тмутаракани Великобритании квартиры за 95 000 евро в Анталии кажутся бесплатной раздачей.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Ну, наверное, нет... Но по одной из ваших ссылок открывается сайт, где указаны именно такие цены: 95 000 фунтов. https://www.balticview.co.uk
Мой хороший друг живет в Ирландии - очень очень далеко от Дублина - буквально деревушка - все приглашает в гости - взял двухуровневую квартиру в ипотеку за 94 000 евро. Три года назад. На сегодня может легко продать за 160 000 евро.
А вообще разговор начался - про цены в Великобритании - с того, что мы с приятелями рассуждали о том, кто покупает недвижимость Турции. На фоне цен в 160 000 - 260 000 фунтов в тмутаракани Великобритании квартиры за 95 000 евро в Анталии кажутся бесплатной раздачей.
С одной поправочкой 95000евро не станут 160 000-260 000 через 3 года... а станут чуть меньше 95000евро...