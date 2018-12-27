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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 462463464465
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:29

  stm написав:
  change_pm написав:[b]stm
Я, кстати и на Брекзит смотрю, он тоже в рост стоимости актива выльется по вашему. Поживем, увидим[/b]

Главное, чтоб ядерной войны не было. А падение / рост стоимости актива можно и пережить.
Я уверен, что если вдруг фунт еще ниже упадет, то масса долларовых инвесторов зайдет в английскую недвигу.

Скажите, а какие у вас инвестиционные предпочтения? Куда в 2019 инвестировали?

В 2019 продаём. Вот как раз инвестицию из Турции, всем селом продаем. Переводим на арабский, английский, французкий, русский, украинский объявление ибо желающих пруд пруди, до сих пор не продали, думаем надо цену повышать такой ажиотаж...


Ну, да, кому нужна б.у. квартира в Махмутларе? Это как пытаться продать квартиру в Коблево, когда рядом есть Одесса.

Так вы что риэлтор? Если шо, то у меня с юмором туго, не сразу понимаю, где шутят.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 11:31

  change_pm написав:
  stm написав:
  change_pm написав:[b]stm
Я, кстати и на Брекзит смотрю, он тоже в рост стоимости актива выльется по вашему. Поживем, увидим[/b]

Главное, чтоб ядерной войны не было. А падение / рост стоимости актива можно и пережить.
Я уверен, что если вдруг фунт еще ниже упадет, то масса долларовых инвесторов зайдет в английскую недвигу.

Скажите, а какие у вас инвестиционные предпочтения? Куда в 2019 инвестировали?

В 2019 продаём. Вот как раз инвестицию из Турции, всем селом продаем. Переводим на арабский, английский, французкий, русский, украинский объявление ибо желающих пруд пруди, до сих пор не продали, думаем надо цену повышать такой ажиотаж...


Ну, да, кому нужна б.у. квартира в Махмутларе? Это как пытаться продать квартиру в Коблево, когда рядом есть Одесса.

Так вы что риэлтор?

Конечно, на ветках недвижимости сплошные риелторы тусят.
Встречный вопрос: а Вы что вторая учетка Акурта? А знаете почему узнала - по эмоциям ;) Вы уже дважды напали на обычный себе ряд: первый - видос про пенсионный круг, второй что в Алании то что никому не надо, а в Анталии рай земной. Не принимайте близко к сердцу и можно будет водить за нос большее количество людей большим количеством учеток )))
Востаннє редагувалось stm в Сер 02 жов, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 12:04

  change_pm написав:akurt
Особенно на фоне легкой эйфории от покупки шикарного жилого комплекса в Манчестере за 95 000 фунтов. Я не критикую, я просто даю пищу для рассуждений.

Акурт, такого ценника в Манчестере нет. Был в 14 году на студии площадью около 30-35 кв.метров.
Сейчас подобные студии стоят около 130-135 тыс фунтов. И замечу, не в Манчестере, а в Солфорде. В принципе, Солфорд - это практически Манчестер, особенно, где есть Метролинк.

Акурт часто дезинформує читачів. Гонорар на advego.com - построковий)))) :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 13:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:Акурт часто дезинформує читачів. Гонорар на advego.com - построковий))))
+ "консультационные" (информация про дезинформацию) от "успешного" :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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