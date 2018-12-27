Додано: Сер 02 жов, 2019 14:02

Приятно, что парни вышли на новый более высокий уровень обсуждения с утра до вечера моих трусов и носков.

Теперь взялись обсуждать, как я зарабатываю на консультационных услугах, прикольно, что впервые слышат о том, что хороший совет, позволяющий сэкономить 100 000 гривен, стоит не меньше 10000 гривен.

Это вам не картошкой торговать.

Учу и учу зарабатывать головой - ну никак у парней не получается. Все копаются то в моем мусорном ведре - какие там огрызки? То в трусах. То в носках.

«Улыбчивый» смотрит на карту СССР и видит во мраке Адыгею. Плывет «на волне» Адыгеи уже третий (!!!) месяц, это вместо того, чтобы с ребёнком английский язык учить... Классно!

Торгуйте картохой!

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).