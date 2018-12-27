Додано: Сер 02 жов, 2019 14:02

Приятно, что парни вышли на новый более высокий уровень обсуждения с утра до вечера моих трусов и носков.

Теперь взялись обсуждать, можно ли зарабатывать на консультационных услугах...

Прикольно, что впервые слышат о том, что хороший совет/консультация, позволяющий/позволяющая сэкономить/заработать/увеличитьвыручку на 100 000 гривен, стоит не меньше 10 000 гривен.

Это вам не картошкой торговать.

Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 жов, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).