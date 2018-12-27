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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:29
stm написав: change_pm написав:[b]stm
Я, кстати и на Брекзит смотрю, он тоже в рост стоимости актива выльется по вашему. Поживем, увидим[/b]
Главное, чтоб ядерной войны не было. А падение / рост стоимости актива можно и пережить.
Я уверен, что если вдруг фунт еще ниже упадет, то масса долларовых инвесторов зайдет в английскую недвигу.
Скажите, а какие у вас инвестиционные предпочтения? Куда в 2019 инвестировали?
В 2019 продаём. Вот как раз инвестицию из Турции, всем селом продаем. Переводим на арабский, английский, французкий, русский, украинский объявление ибо желающих пруд пруди, до сих пор не продали, думаем надо цену повышать такой ажиотаж...
Ну, да, кому нужна б.у. квартира в Махмутларе? Это как пытаться продать квартиру в Коблево, когда рядом есть Одесса.
Так вы что риэлтор? Если шо, то у меня с юмором туго, не сразу понимаю, где шутят.
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change_pm
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Додано: Сер 02 жов, 2019 11:31
change_pm написав: stm написав: change_pm написав:[b]stm
Я, кстати и на Брекзит смотрю, он тоже в рост стоимости актива выльется по вашему. Поживем, увидим[/b]
Главное, чтоб ядерной войны не было. А падение / рост стоимости актива можно и пережить.
Я уверен, что если вдруг фунт еще ниже упадет, то масса долларовых инвесторов зайдет в английскую недвигу.
Скажите, а какие у вас инвестиционные предпочтения? Куда в 2019 инвестировали?
В 2019 продаём. Вот как раз инвестицию из Турции, всем селом продаем. Переводим на арабский, английский, французкий, русский, украинский объявление ибо желающих пруд пруди, до сих пор не продали, думаем надо цену повышать такой ажиотаж...
Ну, да, кому нужна б.у. квартира в Махмутларе? Это как пытаться продать квартиру в Коблево, когда рядом есть Одесса.
Так вы что риэлтор?
Конечно, на ветках недвижимости сплошные риелторы тусят.
Встречный вопрос: а Вы что вторая учетка Акурта? А знаете почему узнала - по эмоциям
Вы уже дважды напали на обычный себе ряд: первый - видос про пенсионный круг, второй что в Алании то что никому не надо, а в Анталии рай земной. Не принимайте близко к сердцу и можно будет водить за нос большее количество людей большим количеством учеток )))
Востаннє редагувалось stm
в Сер 02 жов, 2019 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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stm
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Додано: Сер 02 жов, 2019 12:04
change_pm написав:akurt
Особенно на фоне легкой эйфории от покупки шикарного жилого комплекса в Манчестере за 95 000 фунтов
. Я не критикую, я просто даю пищу для рассуждений.
Акурт, такого ценника в Манчестере нет. Был в 14 году на студии площадью около 30-35 кв.метров.
Сейчас подобные студии стоят около 130-135 тыс фунтов. И замечу, не в Манчестере, а в Солфорде. В принципе, Солфорд - это практически Манчестер, особенно, где есть Метролинк.
Акурт часто дезинформує читачів. Гонорар на advego.com - построковий))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 02 жов, 2019 13:29
Frant написав:
Акурт часто дезинформує читачів. Гонорар на advego.com - построковий))))
+ "консультационные" (информация про дезинформацию) от "успешного"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:02
Приятно, что парни вышли на новый более высокий уровень обсуждения с утра до вечера моих трусов и носков.
Теперь взялись обсуждать, можно ли зарабатывать на консультационных услугах...
Прикольно, что впервые слышат о том, что хороший совет/консультация, позволяющий/позволяющая сэкономить/заработать/увеличитьвыручку на 100 000 гривен, стоит не меньше 10 000 гривен.
Это вам не картошкой торговать.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 02 жов, 2019 15:55, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Додано: Сер 02 жов, 2019 14:51
ябида,подправила)))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Додано: Сер 02 жов, 2019 18:00
akurt написав:
Приятно, что парни вышли на новый более высокий уровень обсуждения с утра до вечера моих трусов и носков.
Теперь взялись обсуждать, можно ли зарабатывать на консультационных услугах...
Прикольно, что впервые слышат о том, что хороший совет/консультация, позволяющий/позволяющая сэкономить/заработать/увеличитьвыручку
на 100 000 гривен, стоит не меньше 10 000 гривен.
Это вам не картошкой торговать.
А що поганого в тому, щоб продати 300 000 т картоплі і купити, наприклад, хатинку в межах Києва?))) Хтось бахвалився, що торгує пиріжками)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 03 жов, 2019 07:28
Итоги предыдущего дня: рекорд флуда не побит, ибо ни один из персонажей не смог сочинить более 17 ядовитых постов за 24 часа.
Хотя очень старались.
Примерно вот так:
Мы к вам, профессорА, вот по какому делу:
Ваши молитвы о том, чтобы всем вокруг было жить также плохо, как и вам, приобретают, конечно, материальную форму.
А мы просто будем правдивыми.
- в последнее время было уже 2 раза подорожание электрической энергии. Кто-то скажет, что это мелочь: например, мои дети в США только в одной квартире раньше платили 100 долларов за электроэнергию за 2 месяца. а теперь платят 200 долларов. Ну, в Турции не так жестко, но тоже колется слегка: с 1 августа электрическая энергия подорожала на 14% и составила плата 0,45 лиры за 1 кВтчас ( примерно 1.94 гривен за 1 кВтчас). С 1 октября цена на электрическую энергию еще раз поднимается и тоже примерно на 14% до 0,50 лиры за 1 кВтчас (примерно 2,15 гривен за 1 кВтчас).
- вчера я перезаключал Договор на предоставление услуг связи (гродской телефон) и интернет.
Договор был на 2 года, в октябре 2017 года доллар был 3,51 лиры и плата была 60 лир, то есть 60/3,51=17 долларов в месяц.
С 5 октября мне интернет будет обходиться в 105 лир или 105/5,72=18,35 доллара США.
То есть мне придется платить на 1,35 доллара в месяц больше.
Вот уж как возрадуется stm!
Что Вас, точнее, меня спасет?
Доллар, любимый... Вот станет он 6,50 - и наступит счастье.
В Украине он уже стал на ноги, и наступает счастье...
Мои приятели, которые успели накупить баксов по 26, и товар - по 28 - вчера буквально завалили меня сообщениями типа: "Курс менялся три раза за день! Ура! Ура! Ура!"
P.S. "Осеннее равноденствие". Анталия: воздух +28. Вода в море +28.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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akurt
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Додано: Чет 03 жов, 2019 09:10
Чернова порція маячні від ріелторші, яка торгує турецькою нерухомістю))))
Що цікавого на Кіпрі? У мене приятель хоче сину купити там житло. Син студент, учиться там.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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