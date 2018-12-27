Додано: Чет 03 жов, 2019 07:28

Итоги предыдущего дня: рекорд флуда не побит, ибо ни один из персонажей не смог сочинить более 17 ядовитых постов за 24 часа.

Хотя очень старались.

Примерно вот так:





Мы к вам, профессорА, вот по какому делу:

Ваши молитвы о том, чтобы всем вокруг было жить также плохо, как и вам, приобретают, конечно, материальную форму.

А мы просто будем правдивыми.



- в последнее время было уже 2 раза подорожание электрической энергии. Кто-то скажет, что это мелочь: например, мои дети в США только в одной квартире раньше платили 100 долларов за электроэнергию за 2 месяца. а теперь платят 200 долларов. Ну, в Турции не так жестко, но тоже колется слегка: с 1 августа электрическая энергия подорожала на 14% и составила плата 0,45 лиры за 1 кВтчас ( примерно 1.94 гривен за 1 кВтчас). С 1 октября цена на электрическую энергию еще раз поднимается и тоже примерно на 14% до 0,50 лиры за 1 кВтчас (примерно 2,15 гривен за 1 кВтчас).



- вчера я перезаключал Договор на предоставление услуг связи (гродской телефон) и интернет.

Договор был на 2 года, в октябре 2017 года доллар был 3,51 лиры и плата была 60 лир, то есть 60/3,51=17 долларов в месяц.

С 5 октября мне интернет будет обходиться в 105 лир или 105/5,72=18,35 доллара США.

То есть мне придется платить на 1,35 доллара в месяц больше.

Вот уж как возрадуется stm!



Что Вас, точнее, меня спасет?

Доллар, любимый... Вот станет он 6,50 - и наступит счастье.

В Украине он уже стал на ноги, и наступает счастье...

Мои приятели, которые успели накупить баксов по 26, и товар - по 28 - вчера буквально завалили меня сообщениями типа: "Курс менялся три раза за день! Ура! Ура! Ура!"



P.S. "Осеннее равноденствие". Анталия: воздух +28. Вода в море +28.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).