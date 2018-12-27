Додано: Чет 03 жов, 2019 11:51

Все верно.

У меня карты Привата и Альфа-банка.

Поскольку Приват более распространён, то я о нем и пишу.

Мне с Украины платежи поступают именно на эти две Карты.

Не зная как ещё облить меня грязью, тут писали, что akurt «нахватался кредитов и сбежал».

Дитя неразумные.

У меня нет кредитов и кредитных карт украинских банков, есть кредитная (не дебетовая) карта Bank of America с достаточнымикредитным лимитом, но я ею почти не пользуюсь.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).