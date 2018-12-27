lavrik180272 написав: вопрос:какая карта Привата позволяет расчитываться в маркетах Турции?
Да любая карта (кроме Простир) любого банка
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Да любая карта (кроме Простир) любого банка
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:51
Все верно.
У меня карты Привата и Альфа-банка.
Поскольку Приват более распространён, то я о нем и пишу.
Мне с Украины платежи поступают именно на эти две Карты.
Не зная как ещё облить меня грязью, тут писали, что akurt «нахватался кредитов и сбежал».
Дитя неразумные.
У меня нет кредитов и кредитных карт украинских банков, есть кредитная (не дебетовая) карта Bank of America с достаточнымикредитным лимитом, но я ею почти не пользуюсь.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:25
Свіжий клон Акурта?))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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