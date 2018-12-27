RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 463464465466
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

lavrik180272 написав: вопрос:какая карта Привата позволяет расчитываться в маркетах Турции?


Да любая карта (кроме Простир) любого банка
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25625
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6023 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:51

Все верно.
У меня карты Привата и Альфа-банка.
Поскольку Приват более распространён, то я о нем и пишу.
Мне с Украины платежи поступают именно на эти две Карты.
Не зная как ещё облить меня грязью, тут писали, что akurt «нахватался кредитов и сбежал».
Дитя неразумные.
У меня нет кредитов и кредитных карт украинских банков, есть кредитная (не дебетовая) карта Bank of America с достаточнымикредитным лимитом, но я ею почти не пользуюсь.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3683
З нами з: 12.02.09
Подякував: 753 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 12:25

  lavrik180272 написав:читаю ветку очень полезная инфа про Анталью Спасибо Akurt вопрос:какая карта Привата позволяет расчитываться в маркетах Турции?

Свіжий клон Акурта?))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20512
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1145 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 463464465466
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ethereum і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 413, 414, 415
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4146 375254
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 11:54
dinozavrik
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 14, 15, 16
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
157 20442
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 11:20
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 7148
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15185)
03.10.2019 14:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.