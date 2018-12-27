Додано: Чет 03 жов, 2019 11:51

Все верно.

У меня карты Привата и Альфа-банка.

Поскольку Приват более распространён, то я о нем и пишу.

Мне с Украины платежи поступают именно на эти две Карты.

Технические советы:

- поскольку вам для життя за кордоном будут - я надеюсь - поступать регулярные платежи разного рода, пополнять карту Привата удобнее и быстрее.

- желательно иметь две гривневые карты: бывали случаи, когда, в зависимости от терминала банка-посредника и его терминалов в магазинах Карты одного банка «не проходят», а другого - проходят.

- через сервис Приватбанка «Перевод средств на карту любого банка мира» очень удобно делать Переводы-пополнения.

Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 жов, 2019 14:22, всього редагувалось 1 раз.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).