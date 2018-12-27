lavrik180272 написав: вопрос:какая карта Привата позволяет расчитываться в маркетах Турции?
Да любая карта (кроме Простир) любого банка
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Да любая карта (кроме Простир) любого банка
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:51
Все верно.
У меня карты Привата и Альфа-банка.
Поскольку Приват более распространён, то я о нем и пишу.
Мне с Украины платежи поступают именно на эти две Карты.
Технические советы:
- поскольку вам для життя за кордоном будут - я надеюсь - поступать регулярные платежи разного рода, пополнять карту Привата удобнее и быстрее.
- желательно иметь две гривневые карты: бывали случаи, когда, в зависимости от терминала банка-посредника и его терминалов в магазинах Карты одного банка «не проходят», а другого - проходят.
- через сервис Приватбанка «Перевод средств на карту любого банка мира» очень удобно делать Переводы-пополнения.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 жов, 2019 14:22, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:25
Свіжий клон Акурта?))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:24
Интересно, в каком отдаленном селе, возле какого ставка с утками в 20-и веке рождаются и в 21-м веке живут такие специалисты по клонам?
У akurt’a никогда не было и нет клонов.
Он просто не живет по лжи и во лжи.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:36
Акурт, я ж у тебе в ігнорі???
Навіщо вся ця клоунада????
Чи не простіше написати правду?
"Я , Акурт, продаю курортну турецьку нерухомість середньоцінової категорії. Маю з того копійчину на дешевий йогурт. І зараз докладно розкажу шановним читачам, чому її вигідно купляти."
Востаннє редагувалось Frant в Чет 03 жов, 2019 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:43
Для таких умных поясню то, что пояснял позавчера: если я захожу на форум не на Макбуке, а на одном из двух смартфонов, которые у меня с собой, то форум меня «не видит», приходится логиниться заново. Ну вот как сейчас на высоте 2000 метров над уровнем моря.
В этот момент я могу увидеть очередную последнюю из вороха мусора глупость от умных человеков.
Видите, как все просто.
По теме ветки что-то можете сказать, или продолжите позориться дальше?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 03 жов, 2019 17:07
АКГ
Кто бы что на Акурта не говорил, но его информация стоит денег.
Кто в сентябре подписал договор с АКГ на 1+1 в блоке А, уже заработал пару тысяч евро. Я сегодня посмотрел ценник на 1+1, рост на оставшиеся от 2 до 4 тысяч евро.
Додано: Чет 03 жов, 2019 17:20
Додано: Чет 03 жов, 2019 17:22
Ще ні...лише коли ці євро капнуть на рахунок.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Чет 03 жов, 2019 17:23
change_pm!
Многим, привыкшим, что их дурят на каждом шагу, трудно понять/привыкнуть, что где-то есть кто-то, кто не дурит.
Вот например, глава фирмы AKG делает обалденно умную вещь:
- он 15 лет провел в Европе, работал в разных строительных фирмах и на разных должностях.
- вернулся в Турцию и основал мощную строительную фирму - не вот те коррупционные схемы, что в Киеве, а нормально работающую строительную фирму. Без всяких взяток и срастания с местными властями. Ничего личного: просто бизнес.
- цель невероятно благородная и двоякая: А) ДОСТИЧЬ АВТОРИТЕТА ЗА СЧЕТ КАЧЕСТВА СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ; Б) ПЕРЕДАТЬ ДЕЛО СЫНУ.
Обратите внимании на пункт Б: не сбежать потом в Лондон с прихваченными миллионами, не вывести все в оффшоры.
Наш человек этого понять не может и ждет от меня точного совета: как вот прямо сейчас вот в эту минуту вложить 1 (одну) гривну - надурить кого то по самые томаты и получить 10 000 000 долларов.
"А на меньшее мы не согласны!"
НО ВЕДЬ ВЕТКА СОВСЕМ О ДРУГОМ!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 жов, 2019 18:07, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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