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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 464465466467
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:06

  change_pm написав:Кто бы что на Акурта не говорил, но его информация стоит денег.

Кто в сентябре подписал договор с АКГ на 1+1 в блоке А, уже заработал пару тысяч евро. Я сегодня посмотрел ценник на 1+1, рост на оставшиеся от 2 до 4 тысяч евро.

Чому ж ця інформація надається безплатно, і у великій кількості? Вкупі з дешевим йогуртом, вареною рибою і собачими ошийниками? Тобто котлети з мухами)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:10

  akurt написав:Наш человек этого понять не может и ждет от меня точного совета: как вот прямо сейчас вот в эту минуту вложить 1 (одну) гривну - надурить кого то по самые томаты и получить 10 000 000 долларов.
"А на меньшее мы не согласны!"


Забыл добавить: сделать из 1 гривны 10 000 000 долларов очень просто: нужно быть Джобсом, Цукербергом, Маском.
И - самое главное - не быть Frant'ом.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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