Чому ж ця інформація надається безплатно, і у великій кількості? Вкупі з дешевим йогуртом, вареною рибою і собачими ошийниками? Тобто котлети з мухами)))
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Додано: Чет 03 жов, 2019 18:06
Чому ж ця інформація надається безплатно, і у великій кількості? Вкупі з дешевим йогуртом, вареною рибою і собачими ошийниками? Тобто котлети з мухами)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 03 жов, 2019 18:10
Забыл добавить: сделать из 1 гривны 10 000 000 долларов очень просто: нужно быть Джобсом, Цукербергом, Маском.
И - самое главное - не быть Frant'ом.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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