Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:39

Звісно, не варто селитися в тій країні, де так кепсько йдуть справи.

Багато гарних країн є в світі...Скрізь хочеться жити: і в теплій Індії (мені дуже не сподобалися береги океанів навкруги Індії з піском, що тікає з під ніг), і в мальовничій Мексиці, де дороги нагадують дороги України і на кожному кроці торгують антибіотиками, і в багатій Америці, де ви ніколи не будете плавати в холодному Тихому океані.На жаль, доля змусила мене працювати - за думкою багатьої форумчан - Прем"єр-міністром Туреччини.Тут в мене все поагно.Нарешті стали відомими дані показника, що зветься "The Consumer Price Index ()" - is a measure that examines the weighted average of prices of a basket of consumer goods and services, such as transportation, food, and medical care. It is calculated by taking price changes for each item in the predetermined basket of goods and averaging them.При очікуваному падінню показника в% його мені вдалося погіршити тільки на%.От біда...Тепер прийдеться дати розпорядження Голові національного банку Туреччини знизити відсоткову ставку рефінансування з 16,50% до 15,00 відсотка.Тільки дурні вештаються тут: за 9 місяців 2019 року Туреччину відвідало 31 000 000 людей (за весь 2018 - 32 000 000 людей).З цих 31 000 000 дурнуватих - 1 100 000 україінців (зростання на 11%).Да, працювати мені та працювати...