lavrik180272 написав: вопрос:какая карта Привата позволяет расчитываться в маркетах Турции?
Да любая карта (кроме Простир) любого банка
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Да любая карта (кроме Простир) любого банка
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:51
Все верно.
У меня карты Привата и Альфа-банка.
Поскольку Приват более распространён, то я о нем и пишу.
Мне с Украины платежи поступают именно на эти две Карты.
Технические советы:
- поскольку вам для життя за кордоном будут - я надеюсь - поступать регулярные платежи разного рода, пополнять карту Привата удобнее и быстрее.
- желательно иметь две гривневые карты: бывали случаи, когда, в зависимости от терминала банка-посредника и его терминалов в магазинах Карты одного банка «не проходят», а другого - проходят.
- через сервис Приватбанка «Перевод средств на карту любого банка мира» очень удобно делать Переводы-пополнения.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 жов, 2019 14:22, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:25
Свіжий клон Акурта?))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:24
Интересно, в каком отдаленном селе, возле какого ставка с утками в 20-и веке рождаются и в 21-м веке живут такие специалисты по клонам?
У akurt’a никогда не было и нет клонов.
Он просто не живет по лжи и во лжи.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 03 жов, 2019 14:43
Для таких умных поясню то, что пояснял позавчера: если я захожу на форум не на Макбуке, а на одном из двух смартфонов, которые у меня с собой, то форум меня «не видит», приходится логиниться заново. Ну вот как сейчас на высоте 2000 метров над уровнем моря.
В этот момент я могу увидеть очередную последнюю из вороха мусора глупость от умных человеков.
Видите, как все просто.
По теме ветки что-то можете сказать, или продолжите позориться дальше?
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Чет 03 жов, 2019 17:07
АКГ
Кто бы что на Акурта не говорил, но его информация стоит денег.
Кто в сентябре подписал договор с АКГ на 1+1 в блоке А, уже заработал пару тысяч евро. Я сегодня посмотрел ценник на 1+1, рост на оставшиеся от 2 до 4 тысяч евро.
Додано: Чет 03 жов, 2019 17:20
Додано: Чет 03 жов, 2019 17:22
Ще ні...лише коли ці євро капнуть на рахунок.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Чет 03 жов, 2019 17:23
change_pm!
Многим, привыкшим, что их дурят на каждом шагу, трудно понять/привыкнуть, что где-то есть кто-то, кто не дурит.
Вот например, глава фирмы AKG делает обалденно умную вещь:
- он 15 лет провел в Европе, работал в разных строительных фирмах и на разных должностях.
- вернулся в Турцию и основал мощную строительную фирму - не вот те коррупционные схемы, что в Киеве, а нормально работающую строительную фирму. Без всяких взяток и срастания с местными властями. Ничего личного: просто бизнес.
- цель невероятно благородная и двоякая: А) ДОСТИЧЬ АВТОРИТЕТА ЗА СЧЕТ КАЧЕСТВА СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ; Б) ПЕРЕДАТЬ ДЕЛО СЫНУ.
Обратите внимании на пункт Б: не сбежать потом в Лондон с прихваченными миллионами, не вывести все в оффшоры.
Наш человек этого понять не может и ждет от меня точного совета: как вот прямо сейчас вот в эту минуту вложить 1 (одну) гривну - надурить кого то по самые томаты и получить 10 000 000 долларов.
"А на меньшее мы не согласны!"
НО ВЕДЬ ВЕТКА СОВСЕМ О ДРУГОМ!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 жов, 2019 18:07, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: П'ят 04 жов, 2019 07:39
ТАМ, ДЕ НАС НЕМА...
Багато гарних країн є в світі...
Скрізь хочеться жити: і в теплій Індії (мені дуже не сподобалися береги океанів навкруги Індії з піском, що тікає з під ніг), і в мальовничій Мексиці, де дороги нагадують дороги України і на кожному кроці торгують антибіотиками, і в багатій Америці, де ви ніколи не будете плавати в холодному Тихому океані.
На жаль, доля змусила мене працювати - за думкою багатьої форумчан - Прем"єр-міністром Туреччини.
Тут в мене все поагно.
Нарешті стали відомими дані показника, що зветься "The Consumer Price Index (CPI)" - is a measure that examines the weighted average of prices of a basket of consumer goods and services, such as transportation, food, and medical care. It is calculated by taking price changes for each item in the predetermined basket of goods and averaging them.
При очікуваному падінню показника в 15,51% його мені вдалося погіршити тільки на 9,26%.
От біда...
Тепер прийдеться дати розпорядження Голові національного банку Туреччини знизити відсоткову ставку рефінансування з 16,50% до 15,00 відсотка.
Звісно, не варто селитися в тій країні, де так кепсько йдуть справи.
Тільки дурні вештаються тут: за 9 місяців 2019 року Туреччину відвідало 31 000 000 людей (за весь 2018 - 32 000 000 людей).
З цих 31 000 000 дурнуватих - 1 100 000 україінців (зростання на 11%).
Да, працювати мені та працювати...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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