Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Визит в Турцию моих друзей, которые "собаку съели" на строительных проектах, их реализации , авторском надзоре, техническом надзоре и на обучении студентов, которые стали инженерами-строителями, и в эти дни строят здания и сооружения доля многих форумчан, вызывает у некоторых форумчан нескрывемую злобу и ненависть. Это понятно.
Но караван идет... Сегодня утром представители Украины вновь собрались на строительной площадке нового строительного объекта (название удалено) - и на мой взгляд самого перспективного. Замечу, что вчера была непрерывная заливка плиты фундамента и до позднего вечера - работали прожектора. И все это время на строительной площадке - до темна - были наши украинские строители. Утром к ним присоединился и я. Слов было казано мало: "ВЕЛИКОЛЕПНО!"
Сказали, что такую мощную плиту под здание в Украине НИКОГДА бы не сделали. Сказали, что мощная плита толщиной почти в метр в Украине могла бы быть отлита только под здание в 10 этажей, а не под здание в 4-5 этажей. Сказали, что грунты под зданием ЛУЧШЕ, чем в тех местах, которые они курируют в Украине - назвали - боюсь ошибиться в терминах - "лёссовые грунты". Здесь и грунты получше. Так что караван идёт...
Да... Нафиг рассматривать архитектуру в Дубае, метровая деревянная опалубка и кого уже интересует то новое здание Захи Хадид )))
Как я понял, на дежурство на ветку заступила знатный инвестор (хотя эта ветка не об инвестициях, а о жилье для СЕБЯ, любимого) и будет держать ее в ТОП раздела. Отлично! Мы пока поедем в горы. stm! Арбайтен! Форумчане ждут советов от опытнейшего инвестора в недвижимость Италии.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt написав:Как я понял, на дежурство на ветку заступила знатный инвестор (хотя эта ветка не об инвестициях, а о жилье для СЕБЯ, любимого) и будет держать ее в ТОП раздела. Отлично! Мы пока поедем в горы. stm! Арбайтен! Форумчане ждут советов от опытнейшего инвестора в недвижимость Италии.
2017 год Италию посетило 58 253 000, что явно больше 31 000 000 Турции Именно рост цен Турции и переход цен на евро будет тормозить поток туристов и они перенапрявятся в Испанию и Италию страны которые Вы так не любите ))) Конкуренция - это прекрасно для туриста