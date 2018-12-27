Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:40

Как я понял, на дежурство на ветку заступила знатный инвестор (хотя эта ветка не об инвестициях, а о жилье для СЕБЯ, любимого) и будет держать ее в ТОП раздела.

Отлично! Мы пока поедем в горы.

stm! Арбайтен! Форумчане ждут советов от опытнейшего инвестора в недвижимость Италии.

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).