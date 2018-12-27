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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 464465466467
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:58

  akurt написав:Визит в Турцию моих друзей, которые "собаку съели" на строительных проектах, их реализации , авторском надзоре, техническом надзоре и на обучении студентов, которые стали инженерами-строителями, и в эти дни строят здания и сооружения доля многих форумчан, вызывает у некоторых форумчан нескрывемую злобу и ненависть.
Это понятно.

Но караван идет...
Сегодня утром представители Украины вновь собрались на строительной площадке нового строительного объекта (название удалено) - и на мой взгляд самого перспективного.
Замечу, что вчера была непрерывная заливка плиты фундамента и до позднего вечера - работали прожектора.
И все это время на строительной площадке - до темна - были наши украинские строители.
Утром к ним присоединился и я.
Зображення
Слов было казано мало: "ВЕЛИКОЛЕПНО!"

Сказали, что такую мощную плиту под здание в Украине НИКОГДА бы не сделали.
Сказали, что мощная плита толщиной почти в метр в Украине могла бы быть отлита только под здание в 10 этажей, а не под здание в 4-5 этажей.
Сказали, что грунты под зданием ЛУЧШЕ, чем в тех местах, которые они курируют в Украине - назвали - боюсь ошибиться в терминах - "лёссовые грунты".
Здесь и грунты получше.
Так что караван идёт...

Да... Нафиг рассматривать архитектуру в Дубае, метровая деревянная опалубка и кого уже интересует то новое здание Захи Хадид )))
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 09:40

Как я понял, на дежурство на ветку заступила знатный инвестор (хотя эта ветка не об инвестициях, а о жилье для СЕБЯ, любимого) и будет держать ее в ТОП раздела.
Отлично! Мы пока поедем в горы.
stm! Арбайтен! Форумчане ждут советов от опытнейшего инвестора в недвижимость Италии.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:04

  akurt написав:Как я понял, на дежурство на ветку заступила знатный инвестор (хотя эта ветка не об инвестициях, а о жилье для СЕБЯ, любимого) и будет держать ее в ТОП раздела.
Отлично! Мы пока поедем в горы.
stm! Арбайтен! Форумчане ждут советов от опытнейшего инвестора в недвижимость Италии.

2017 год Италию посетило 58 253 000, что явно больше 31 000 000 Турции ;) Именно рост цен Турции и переход цен на евро будет тормозить поток туристов и они перенапрявятся в Испанию и Италию ;) страны которые Вы так не любите ))) Конкуренция - это прекрасно для туриста :)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:33

Я думаю, прохаживаясь в эти минуты по улицам древнеримского города Perge, что самое мудрое, безусловно, помочь продать нашей форумчанке весь неликвид в родном Кропивницком и уехать жить в Италию. Я просто уверен, что не даст она вам плохой совет.
Вот все же это хорошо:
- опытный человек даст наверняка мудрый совет: как приехать, как купить виллу в Калабрии, как устроиться на новом месте, как оформить гражданство Италии и прислать форумчанин фото просеков, прошутов и круасанов.
- вот кто нас и ждёт с распростертыми руками, так это Италия!

Уно, уно уно ун моменто...
Уно уно уно сантименто...

Все - в Италию!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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  #<1 ... 464465466467
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