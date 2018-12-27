Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Но кому-то лишь бы грязью облить, а дальше решили не читать:
Мужчина рассказал, что после ЧП на помощь пострадавшим бросились туристы из Германии и Нидерландов, а соотечественники-россияне снимали все на видео. При этом мужчина отметил, что у него нет претензий к отелю, так как его владельцы взяли на себя вину за случившееся и оплатили лечение, а также перелет в Россию.
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edvardd написав:масло подсолнечное, в Испании - 4,6 евро 5 литров...у нас дороже...
Масло подсолнечное, супермаркет за углом... 21 сентября 21-00. 34,5 лиры это 5,5 евро или 148 гривен. Если в Украине дороже (кажется, 189 гривен за 5 литров), то это легко объяснимо: - не выращивают подсолнечник и завозят масло из Испании, Турции и Гренландии. - живут богатые люди, которые за все платят больше: "Зачем платить меньше, если можно заплатить больше?" (рекламный слоган).
и в Украине есть масло по 24-25 грн за литр, так что не дороже, а на одном уровне.
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