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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 464465466467
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:00

  Frant написав:Новини про османів.
Як турки відносяться до приїзжих


"В Турции во время ужина пострадали восемь туристов, в том числе и двое мальчиков из России, которых повар облил горящим маслом во время шоу.

Как сообщают росСМИ, среди пострадавших от огня во время шоу — двое детей из. О ЧП рассказал их отец. "

https://uainfo.org/blognews/1568989456- ... tskom.html

Но кому-то лишь бы грязью облить, а дальше решили не читать:
Мужчина рассказал, что после ЧП на помощь пострадавшим бросились туристы из Германии и Нидерландов, а соотечественники-россияне снимали все на видео.
При этом мужчина отметил, что у него нет претензий к отелю, так как его владельцы взяли на себя вину за случившееся и оплатили лечение, а также перелет в Россию.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:12

  akurt написав:
  edvardd написав:масло подсолнечное, в Испании - 4,6 евро 5 литров...у нас дороже...Зображення


Масло подсолнечное, супермаркет за углом... 21 сентября 21-00.
Зображення
34,5 лиры это 5,5 евро или 148 гривен.
Если в Украине дороже (кажется, 189 гривен за 5 литров), то это легко объяснимо:
- не выращивают подсолнечник и завозят масло из Испании, Турции и Гренландии.
- живут богатые люди, которые за все платят больше: "Зачем платить меньше, если можно заплатить больше?" (рекламный слоган).

и в Украине есть масло по 24-25 грн за литр, так что не дороже, а на одном уровне.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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