Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:40

Сводка с полей.

Проект "Премиум" от AKG-групп.

Данные на 18-00 27 сентября 2019: продано 25 квартир.

Данные на 18-00 04 октября 2019: продано 35 квартир.

Всего квартир - 150.

Данные "из первых рук".

Замечу, что это на этапе фундамента.

Интересное уточнение - сам не знал - по выбору покупателя в квартире "2+1" делается планировка с "отдельной" кухней или без таковой.



х х х

Люблю позитивные новости: в связи с прекрасной погодой в Анталии - каждый день +30 - плавательные бассейны, принадлежащие жилым домам, продолжают работать (по графику - только до 1 октября).

В своем плаваю каждый день.



х х х

Про туристов.

Древнеримский город Перге.

Мы находимся на единственном сохранившемся с античных времен Спортивном стадионе.

Я рассказываю приятелям об этом.

На нижнем ярусе - 3 туристки из РФ. Одна поднимается на верхний ярус - смотрит на античный город и кричит на весь стадион:

"Девки, тут так охренительно!"

Антракт.



х х х

Про Украину.

Автодорога за пределами Анталии.

Пост Полиции Турецкой республики - какая-то "облава" - моя машина едет одна - полицейский показывает мне руками, чтобы я принял вправо и остановился.

Говорю гостям из Украины: "Ну вот, первый раз за 2 года полиция и мне устроит проверку!"

При приближении к полицейскому он видит мое авто с гордым украинским флагом на номерном знаке - улыбается и машет рукой: "Проезжайте!"

Махаю через лобовое стекло рукой - у полицейского улыбка до ушей!

И у меня - улыбка до ушей!



х х х

Про "масло по 24 гривны".

На пятницу 11 октября беру авиабилеты приятелям: "Анталия-Анкара-Киев" 126 долларов.

Одному из приятелей надо потом в Днепр.

Киев-Днепр - вылет в 20-10 - 419 долларов.

Ага! Вот где живут богатые люди!!!

"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).