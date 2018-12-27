Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Но кому-то лишь бы грязью облить, а дальше решили не читать:
Мужчина рассказал, что после ЧП на помощь пострадавшим бросились туристы из Германии и Нидерландов, а соотечественники-россияне снимали все на видео. При этом мужчина отметил, что у него нет претензий к отелю, так как его владельцы взяли на себя вину за случившееся и оплатили лечение, а также перелет в Россию.
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edvardd написав:масло подсолнечное, в Испании - 4,6 евро 5 литров...у нас дороже...
Масло подсолнечное, супермаркет за углом... 21 сентября 21-00. 34,5 лиры это 5,5 евро или 148 гривен. Если в Украине дороже (кажется, 189 гривен за 5 литров), то это легко объяснимо: - не выращивают подсолнечник и завозят масло из Испании, Турции и Гренландии. - живут богатые люди, которые за все платят больше: "Зачем платить меньше, если можно заплатить больше?" (рекламный слоган).
и в Украине есть масло по 24-25 грн за литр, так что не дороже, а на одном уровне.
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Сводка с полей. Проект "Премиум" от AKG-групп. Данные на 18-00 27 сентября 2019: продано 25 квартир. Данные на 18-00 04 октября 2019: продано 35 квартир. Всего квартир - 150. Данные "из первых рук". Замечу, что это на этапе фундамента. Интересное уточнение - сам не знал - по выбору покупателя в квартире "2+1" делается планировка с "отдельной" кухней или без таковой.
х х х Люблю позитивные новости: в связи с прекрасной погодой в Анталии - каждый день +30 - плавательные бассейны, принадлежащие жилым домам, продолжают работать (по графику - только до 1 октября). В своем плаваю каждый день.
х х х Про туристов. Древнеримский город Перге. Мы находимся на единственном сохранившемся с античных времен Спортивном стадионе. Я рассказываю приятелям об этом. На нижнем ярусе - 3 туристки из РФ. Одна поднимается на верхний ярус - смотрит на античный город и кричит на весь стадион: "Девки, тут так охренительно!" Антракт.
х х х Про Украину. Автодорога за пределами Анталии. Пост Полиции Турецкой республики - какая-то "облава" - моя машина едет одна - полицейский показывает мне руками, чтобы я принял вправо и остановился. Говорю гостям из Украины: "Ну вот, первый раз за 2 года полиция и мне устроит проверку!" При приближении к полицейскому он видит мое авто с гордым украинским флагом на номерном знаке - улыбается и машет рукой: "Проезжайте!" Махаю через лобовое стекло рукой - у полицейского улыбка до ушей! И у меня - улыбка до ушей!
х х х Про "масло по 24 гривны". На пятницу 11 октября беру авиабилеты приятелям: "Анталия-Анкара-Киев" 126 долларов. Одному из приятелей надо потом в Днепр. Киев-Днепр - вылет в 20-10 - 419 долларов. Ага! Вот где живут богатые люди!!!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).