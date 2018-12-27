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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 464465466467
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:00

  Frant написав:Новини про османів.
Як турки відносяться до приїзжих


"В Турции во время ужина пострадали восемь туристов, в том числе и двое мальчиков из России, которых повар облил горящим маслом во время шоу.

Как сообщают росСМИ, среди пострадавших от огня во время шоу — двое детей из. О ЧП рассказал их отец. "

https://uainfo.org/blognews/1568989456- ... tskom.html

Но кому-то лишь бы грязью облить, а дальше решили не читать:
Мужчина рассказал, что после ЧП на помощь пострадавшим бросились туристы из Германии и Нидерландов, а соотечественники-россияне снимали все на видео.
При этом мужчина отметил, что у него нет претензий к отелю, так как его владельцы взяли на себя вину за случившееся и оплатили лечение, а также перелет в Россию.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 14:12

  akurt написав:
  edvardd написав:масло подсолнечное, в Испании - 4,6 евро 5 литров...у нас дороже...Зображення


Масло подсолнечное, супермаркет за углом... 21 сентября 21-00.
Зображення
34,5 лиры это 5,5 евро или 148 гривен.
Если в Украине дороже (кажется, 189 гривен за 5 литров), то это легко объяснимо:
- не выращивают подсолнечник и завозят масло из Испании, Турции и Гренландии.
- живут богатые люди, которые за все платят больше: "Зачем платить меньше, если можно заплатить больше?" (рекламный слоган).

и в Украине есть масло по 24-25 грн за литр, так что не дороже, а на одном уровне.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:40

Сводка с полей.
Проект "Премиум" от AKG-групп.
Данные на 18-00 27 сентября 2019: продано 25 квартир.
Данные на 18-00 04 октября 2019: продано 35 квартир.
Всего квартир - 150.
Данные "из первых рук".
Замечу, что это на этапе фундамента.
Интересное уточнение - сам не знал - по выбору покупателя в квартире "2+1" делается планировка с "отдельной" кухней или без таковой.
Зображення
х х х
Люблю позитивные новости: в связи с прекрасной погодой в Анталии - каждый день +30 - плавательные бассейны, принадлежащие жилым домам, продолжают работать (по графику - только до 1 октября).
В своем плаваю каждый день.

х х х
Про туристов.
Древнеримский город Перге.
Мы находимся на единственном сохранившемся с античных времен Спортивном стадионе.
Я рассказываю приятелям об этом.
На нижнем ярусе - 3 туристки из РФ. Одна поднимается на верхний ярус - смотрит на античный город и кричит на весь стадион:
"Девки, тут так охренительно!"
Антракт.

х х х
Про Украину.
Автодорога за пределами Анталии.
Пост Полиции Турецкой республики - какая-то "облава" - моя машина едет одна - полицейский подает знак мне, чтобы я принял вправо и остановился.
Говорю гостям из Украины: "Ну вот, первый раз за 2 года полиция и мне устроит проверку!"
При приближении к полицейскому он видит мое авто с гордым украинским флагом на номерном знаке - улыбается и машет рукой: "Проезжайте!"
Махаю через лобовое стекло рукой - у полицейского улыбка до ушей!
И у меня - улыбка до ушей!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 09:44

Про всяк випадок: до 7 жовтня акція на авіаквитки з України в Туреччину від авіакомпанії Pegasus: з 15 січня до 15 березня - квитки туді і назад із Харкова, Львова, Запоріжжя, Києва - від 9 ойро в один бік (без зборів та платежів - повна вартість від 52 ойро туди і назад).
Подробиці тут:
http://lowcostavia.com.ua/pegasus-aviak ... -dva-boky/
Як можна використати таку можливість:
а) відвідати гірськолижний курорт Kayseri-Erciyes - авіаквитки на січень-лютий-березень по 105 доларів туди і назад. Нагадаю, що готелі в Кайсері - IBIS - від 27 доларів номер на двох із сніданком. Ski-pass на день - 13 доларів, прокат гірськолижного спорядження - від 400 гривень.

б) відвідати Стамбул - місто, яке за кількістю населення випереджає 131 країну світу.
в) відвідати Анталію. Купатися ви в морі ще не будете - зазвичай вода в Середземному морі +20 після 20 березня, але провести час приємно та корисно - точно зможете!
Під час відвідин Анталії рекомендую відвідати рибний ресторан Hamsi 61
http://www.61hamsitava.com.tr/tr
Ціни на страви в ресторації - від 17 лір (приблизно 70 гривень).

г) в Анталії оглянути/підібрати затишну квартирку для себе, коханого...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 жов, 2019 10:17, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:14

... ну, раз позитив - так позитив! ©®™

...можливо я не так почув..... але сьогодні зранку, по радіо розказували, що в Туреччині зробили/спекли НАЙДОВШИЙ..... торт у світі! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:19

Це що! Дрібничка!
А ось 10 жовтня відкривається Міжнародний фестиваль Old Town - і відкриває його УКРАЇНА!
З 18-30 - парад українців у вишиванках (я - в перших рядах), а з 20-00 - концерт гурту КАЗКА!!!
Зображення

Вечip має назву "Ukraine night"!
Квитки не продаються - концерт - звісно - для всіх безкоштовно.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 10:34

  Долярчик написав:...можливо я не так почув..... але сьогодні зранку, по радіо розказували, що в Туреччині зробили/спекли НАЙДОВШИЙ..... торт у світі! :shock:

Торт - нерухомий? З фундаментом???
Тут взагалі-то обговорюють закордонну нерухомість.

"Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется!"
https://books.google.com/books/about/%D ... VMDwAAQBAJ

Може, голодні акурти з долярчикамии - вже з'їли його???
На шару - й оцет солодкий)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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