Додано: П'ят 04 жов, 2019 18:40

Сводка с полей.Проект "Премиум" от AKG-групп.Данные на 18-00 27 сентября 2019: продано 25 квартир.Данные на 18-00 04 октября 2019: продано 35 квартир.Всего квартир - 150.Данные "из первых рук".Замечу, что это на этапе фундамента.Интересное уточнение - сам не знал - по выбору покупателя в квартире "2+1" делается планировка с "отдельной" кухней или без таковой.х х хЛюблю позитивные новости: в связи с прекрасной погодой в Анталии - каждый день +30 - плавательные бассейны, принадлежащие жилым домам, продолжают работать (по графику - только до 1 октября).В своем плаваю каждый день.х х хПро туристов.Древнеримский город Перге.Мы находимся на единственном сохранившемся с античных времен Спортивном стадионе.Я рассказываю приятелям об этом.На нижнем ярусе - 3 туристки из РФ. Одна поднимается на верхний ярус - смотрит на античный город и кричит на весь стадион:"Девки, тут так охренительно!"Антракт.х х хПро Украину.Автодорога за пределами Анталии.Пост Полиции Турецкой республики - какая-то "облава" - моя машина едет одна - полицейский подает знак мне, чтобы я принял вправо и остановился.Говорю гостям из Украины: "Ну вот, первый раз за 2 года полиция и мне устроит проверку!"При приближении к полицейскому он видит мое авто с гордым украинским флагом на номерном знаке - улыбается и машет рукой: "Проезжайте!"Махаю через лобовое стекло рукой - у полицейского улыбка до ушей!И у меня - улыбка до ушей!