Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Но кому-то лишь бы грязью облить, а дальше решили не читать:
Мужчина рассказал, что после ЧП на помощь пострадавшим бросились туристы из Германии и Нидерландов, а соотечественники-россияне снимали все на видео. При этом мужчина отметил, что у него нет претензий к отелю, так как его владельцы взяли на себя вину за случившееся и оплатили лечение, а также перелет в Россию.
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edvardd написав:масло подсолнечное, в Испании - 4,6 евро 5 литров...у нас дороже...
Масло подсолнечное, супермаркет за углом... 21 сентября 21-00. 34,5 лиры это 5,5 евро или 148 гривен. Если в Украине дороже (кажется, 189 гривен за 5 литров), то это легко объяснимо: - не выращивают подсолнечник и завозят масло из Испании, Турции и Гренландии. - живут богатые люди, которые за все платят больше: "Зачем платить меньше, если можно заплатить больше?" (рекламный слоган).
и в Украине есть масло по 24-25 грн за литр, так что не дороже, а на одном уровне.
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Сводка с полей. Проект "Премиум" от AKG-групп. Данные на 18-00 27 сентября 2019: продано 25 квартир. Данные на 18-00 04 октября 2019: продано 35 квартир. Всего квартир - 150. Данные "из первых рук". Замечу, что это на этапе фундамента. Интересное уточнение - сам не знал - по выбору покупателя в квартире "2+1" делается планировка с "отдельной" кухней или без таковой. х х х Люблю позитивные новости: в связи с прекрасной погодой в Анталии - каждый день +30 - плавательные бассейны, принадлежащие жилым домам, продолжают работать (по графику - только до 1 октября). В своем плаваю каждый день.
х х х Про туристов. Древнеримский город Перге. Мы находимся на единственном сохранившемся с античных времен Спортивном стадионе. Я рассказываю приятелям об этом. На нижнем ярусе - 3 туристки из РФ. Одна поднимается на верхний ярус - смотрит на античный город и кричит на весь стадион: "Девки, тут так охренительно!" Антракт.
х х х Про Украину. Автодорога за пределами Анталии. Пост Полиции Турецкой республики - какая-то "облава" - моя машина едет одна - полицейский подает знак мне, чтобы я принял вправо и остановился. Говорю гостям из Украины: "Ну вот, первый раз за 2 года полиция и мне устроит проверку!" При приближении к полицейскому он видит мое авто с гордым украинским флагом на номерном знаке - улыбается и машет рукой: "Проезжайте!" Махаю через лобовое стекло рукой - у полицейского улыбка до ушей! И у меня - улыбка до ушей!
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Про всяк випадок: до 7 жовтня акція на авіаквитки з України в Туреччину від авіакомпанії Pegasus: з 15 січня до 15 березня - квитки туді і назад із Харкова, Львова, Запоріжжя, Києва - від 9 ойро в один бік (без зборів та платежів - повна вартість від 52 ойро туди і назад). Подробиці тут: http://lowcostavia.com.ua/pegasus-aviak ... -dva-boky/ Як можна використати таку можливість: а) відвідати гірськолижний курорт Kayseri-Erciyes - авіаквитки на січень-лютий-березень по 105 доларів туди і назад. Нагадаю, що готелі в Кайсері - IBIS - від 27 доларів номер на двох із сніданком. Ski-pass на день - 13 доларів, прокат гірськолижного спорядження - від 400 гривень.
б) відвідати Стамбул - місто, яке за кількістю населення випереджає 131 країну світу. в) відвідати Анталію. Купатися ви в морі ще не будете - зазвичай вода в Середземному морі +20 після 20 березня, але провести час приємно та корисно - точно зможете! Під час відвідин Анталії рекомендую відвідати рибний ресторан Hamsi 61 http://www.61hamsitava.com.tr/tr Ціни на страви в ресторації - від 17 лір (приблизно 70 гривень).
г) в Анталії оглянути/підібрати затишну квартирку для себе, коханого...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 05 жов, 2019 10:17, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
...можливо я не так почув..... але сьогодні зранку, по радіо розказували, що в Туреччині зробили/спекли НАЙДОВШИЙ..... торт у світі!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Це що! Дрібничка! А ось 10 жовтня відкривається Міжнародний фестиваль Old Town - і відкриває його УКРАЇНА! З 18-30 - парад українців у вишиванках (я - в перших рядах), а з 20-00 - концерт гурту КАЗКА!!!
Вечip має назву "Ukraine night"! Квитки не продаються - концерт - звісно - для всіх безкоштовно.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
... говорять про придбання закордонної нерухомості ДЛЯ СЕБЕ! - а тут, крім пана Акурта, який купив у Туреччині - ніхто нічого ніде(за кордоном) - не купив! ...тож, говоримо про РЕАЛЬНІСТЬ, а не про віртуальність!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!