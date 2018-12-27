Додано: Суб 05 жов, 2019 18:45

swan forever написав: А кроме Турции тут говорят? А кроме Турции тут говорят?

Один из анализов какой-то специфический - отправили в Анкару для специального исследования.

К сожалению: НЕТ!Залетные клоны напишут что-то типа:"Я купил в Люксембурге" - и исчезли.За все 467 страниц ветки:- было несколько очень обстоятельных и информативных рассказов о том, как ОДНА форумчанка купила квартиру в Польше студенту своему.- некоторую ценную информацию по Польше давал форумчанин- один раз была информация от товарища, который воспользовался "пенсионной программой" правительства Болгарии.Все - остальное - но 90% флуд от людей, которые не имеют НИКАКОГО отношения к покупке недвижимости за рубежом.Но очень умные.х х хСегодня весь день провел в Фазелисе, Олимпусе и на море, но весь день держал связь с нашим соотечественником, у которого очень плохо чувствовала себя жена (приехала в понедельник уже больной). Я утром встретился - выглядела ОЧЕНЬ плохо. Дал координаты больницы, в которую они уехали в 9-00 и вернулись в 13-30.Страховая компания "Провідна".Их приняли ОЧЕНЬ хорошо.У женщины резко повысился уровень сахара в крови (вообще-то хроник она).Сделали полный комплекс анализов, был прием терапевта.Назначили повторный визит в четверг (по получению из Анкары результатов).Были очень довольны внимательным обслуживанием и приемом врача.От меня замечание:- они из больницы звонили в страховую копанию, менеджер сказала, что у них нет Договора с этой больницей, но просили оплатить все услуги и взять все квитанции, в том числе на выписанные врачом лекарства.- так вот - если страховка от Приватбанка (имею опыт) то Договор есть и в больнице ничего не платишь вообще - все за счет страховой.С собой иметь паспорт и Страховой полис туриста.И вообще: едете за рубеж - ВСЕГДА оформляйте страховку!Бесплатно лечат только в Украине - сами знаете.Вон уж как отбивался зав.отделением трансплантации печени в Киеве - и то грубияны набросали в кабинет 1 000 000 долларов наличными...