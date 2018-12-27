Додано: Суб 05 жов, 2019 20:11

swan forever написав: akurt

Какая цель этой писанины? Какая цель этой писанины?

Ни фига не продается и они считают, что лично я - корень всех их проблем и я у них отбираю клиентов.

Ваш вопрос не очень конкретный.Имеет два ответа:а) если Вы вопрос задали мне, и назвали "писаниной" текст автора 6-ти (шести) книг на английском языке и сотни публикаций в зарубежных журналах, то я организовал свою жизнь так, что имею очень много свободного времени и щедро делюсь информацией с людьми. Вы человек новый - не нравится - не читайте. Или для начала прочтите текст на странице 1. Замечание: по моей просьбе изначальный текст на странице 1 модераторами был заменен на существующий вариант.б) если вопрос к флудерам, то я тоже над этим думал - вот сейчас почти 450 страниц текста и примерно 100 страниц еще удалено модераторами, которые устали от размещаемой здесь порнографии (не шучу), инсинуаций и бесконечных оскорблений.Я для себя нашел только одно объяснение: есть 3 (три) очень неудачливых риэлтора с периферии и 1 (один) крайне неумный инвестор, все эти 4 персонажа являются наиболее публикующими на этой ветке того, что смело можно назвать "писаниной" - просто уж очень плохо у ребят дела.Хотя абсолютно ничего и никому не продаю (!!!).Сделайте свой выбор: а) или б).Все просто.