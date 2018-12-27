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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 жов, 2019 19:41
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 05 жов, 2019 19:44
Додано: Суб 05 жов, 2019 20:11
Ваш вопрос не очень конкретный.
Имеет два ответа:
а) если Вы вопрос задали мне, и назвали "писаниной" текст автора 6-ти (шести) книг на английском языке и сотни публикаций в зарубежных журналах, то я организовал свою жизнь так, что имею очень много свободного времени и щедро делюсь информацией с людьми. Вы человек новый - не нравится - не читайте. Или для начала прочтите текст на странице 1. Замечание: по моей просьбе изначальный текст на странице 1 модераторами был заменен на существующий вариант.
б) если вопрос к флудерам, то я тоже над этим думал - вот сейчас почти 450 страниц текста и примерно 100 страниц еще удалено модераторами, которые устали от размещаемой здесь порнографии (не шучу), инсинуаций и бесконечных оскорблений.
Я для себя нашел только одно объяснение: есть 3 (три) очень неудачливых риэлтора с периферии и 1 (один) крайне неумный инвестор, все эти 4 персонажа являются наиболее публикующими на этой ветке того, что смело можно назвать "писаниной" - просто уж очень плохо у ребят дела. Ни фига не продается и они считают, что лично я - корень всех их проблем и я у них отбираю клиентов.
Хотя абсолютно ничего и никому не продаю (!!!).
Сделайте свой выбор: а) или б).
Все просто.
Люблю простые решения сложных вопросов.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 05 жов, 2019 20:24
Правильный и честный ответ. Эти статьи носят рекламный характер.
Додано: Суб 05 жов, 2019 20:26
Додано: Суб 05 жов, 2019 20:32
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 05 жов, 2019 20:36
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 05 жов, 2019 20:37
Вот вам и ответ. Флудеры дежурят... Вместо того, чтобы зарабатывать денежку жене и детям...
Активные до безобразия: интервал 120 секунд...
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Суб 05 жов, 2019 20:57
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Акурт, пишите еще. Меня Вы убедили. Если буду покупать курортную недвигу - то, скорее всего, в Анталии. Просто когда у тебя отпуск раз в 2 года 2 недели - то смысла покупать квартиру для отдыха - нет. Но на пенсии - конечно будет отлично.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 05 жов, 2019 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 жов, 2019 20:57
Реклама курортної турецької нерухомості середнього цінового діапазону. Від ріелтора-посередника.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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