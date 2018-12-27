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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 466467468469
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 21:09

  airmax78 написав:Акурт, пишите еще. Меня Вы убедили. Если буду покупать курортную недвигу - то, скорее всего, в Анталии. Просто когда у тебя отпуск раз в 2 года 2 недели - то смысла покупать квартиру для отдыха - нет. Но на пенсии - конечно будет отлично.

На пенсию лучше в Махачкалу :) будем соседями :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 21:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ну чего вы накинулись? Ну интересно же читать. Правда слишком много гастрономии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 21:18

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Акурт, пишите еще. Меня Вы убедили. Если буду покупать курортную недвигу - то, скорее всего, в Анталии. Просто когда у тебя отпуск раз в 2 года 2 недели - то смысла покупать квартиру для отдыха - нет. Но на пенсии - конечно будет отлично.

На пенсию лучше в Махачкалу :) будем соседями :)

В Махачкале лучше умирать - не так обидно. Даже будет хотеться по-быстрее.
airmax78
 
Повідомлень: 31899
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
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  #<1 ... 466467468469
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