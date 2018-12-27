На пенсию лучше в Махачкалу будем соседями
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Додано: Суб 05 жов, 2019 21:09
Додано: Суб 05 жов, 2019 21:17
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ну чего вы накинулись? Ну интересно же читать. Правда слишком много гастрономии.
Додано: Суб 05 жов, 2019 21:18
В Махачкале лучше умирать - не так обидно. Даже будет хотеться по-быстрее.
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