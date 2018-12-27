На пенсию лучше в Махачкалу будем соседями
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 05 жов, 2019 21:09
Додано: Суб 05 жов, 2019 21:17
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ну чего вы накинулись? Ну интересно же читать. Правда слишком много гастрономии.
Додано: Суб 05 жов, 2019 21:18
В Махачкале лучше умирать - не так обидно. Даже будет хотеться по-быстрее.
Додано: Суб 05 жов, 2019 21:53
akurt
какую цель преследуете лично Вы, автор шести книг, вывешивая простыни на финфоруме?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Суб 05 жов, 2019 21:56
рошен фуфло - я прекрасно помню продукцию ещё до того, как её хапнул шеколядный свин. Кстати, именно он и есть фуфло. ИМХО.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Суб 05 жов, 2019 21:58
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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