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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470>
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 21:09

  airmax78 написав:Акурт, пишите еще. Меня Вы убедили. Если буду покупать курортную недвигу - то, скорее всего, в Анталии. Просто когда у тебя отпуск раз в 2 года 2 недели - то смысла покупать квартиру для отдыха - нет. Но на пенсии - конечно будет отлично.

На пенсию лучше в Махачкалу :) будем соседями :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 21:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ну чего вы накинулись? Ну интересно же читать. Правда слишком много гастрономии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 21:18

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Акурт, пишите еще. Меня Вы убедили. Если буду покупать курортную недвигу - то, скорее всего, в Анталии. Просто когда у тебя отпуск раз в 2 года 2 недели - то смысла покупать квартиру для отдыха - нет. Но на пенсии - конечно будет отлично.

На пенсию лучше в Махачкалу :) будем соседями :)

В Махачкале лучше умирать - не так обидно. Даже будет хотеться по-быстрее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 21:53

akurt
какую цель преследуете лично Вы, автор шести книг, вывешивая простыни на финфоруме?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 21:56

  airmax78 написав:
  swan forever написав:akurt
Какая цель этой писанины?

Создать настроение для покупки квартиры в Анталии. Кстати, Рошен - не фуфло.

рошен фуфло - я прекрасно помню продукцию ещё до того, как её хапнул шеколядный свин. Кстати, именно он и есть фуфло. ИМХО.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2019 21:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  swan forever написав:рошен фуфло
реально горит как молдавский йогурт
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:01

  swan forever написав:akurt
какую цель преследуете лично Вы, автор шести книг, вывешивая простыни на финфоруме?


А какую цель преследуете лично вы?
Даже не прочитали текст на странице 1, где дан ответ на этот вопрос.

У меня цель простая - показать в моем личном стиле - мне именно так нравится и на моем личном опыте:
- что не так страшен черт, как его малюют.
- что можно 9 месяцев в году из 12-ти жить за кордоном;
- что сложные вопросы можно решать быстро и легко;
- что можно проанализировать ситуацию с недвижимостью во всем мире и выбрать что-то оптимальное и по душе.
- что мало владеть недвижимостью - надо уметь ею пользоваться.
- что я выкладывал на этой ветке ПОЛНУЮ четкую точную информацию о покупке недвижимости НАШИМИ от Латвии до Франции, от Новой Зеландии до США.
-что можно ЗАСТАВИТЬ людей думать ГОЛОВОЙ, а не попой (это оказалось самым трудным).
- что можно "подсадить" человеков именно на эту ветку так, что они себе жизнь не могут смыслить без ее посещения - в чем вы и убеждаетесь: ЛЮДИ неимеют/неимели/небудут иметь никакого отношения к теме ветки - но "живут" только здесь! Классно едк, верно!

Это - точная правдивая информация "из первых рук" - и она именно для Финансового форума Украины, ибо речь идет и о деньгах, и об украинцах.

ИМЕННО ЭТО ОЧЕНЬ не нравится псевдофинаснистам, которые - спасибо вам за подсказку - сидят НЕПОНЯТНО зачем на Финансовом форуме Укрианы и дают НОЛЬ финансовой информации.
Их цель - другая - показать что действия с к.п.д.=0 и есть настоящее счастье.
Как видите, получается успешно: НОЛЬ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НИХ - ВАМ.
Ну и не только вам.


P.S. Прикольно:
  airmax78 написав:Ну чего вы накинулись? Ну интересно же читать. Правда слишком много гастрономии.

  swan forever написав:рошен фуфло - я прекрасно помню продукцию ещё до того, как её хапнул шеколядный свин. Кстати, именно он и есть фуфло. ИМХО.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:22

  airmax78 написав:Акурт, пишите еще. Меня Вы убедили. Если буду покупать курортную недвигу - то, скорее всего, в Анталии. Просто когда у тебя отпуск раз в 2 года 2 недели - то смысла покупать квартиру для отдыха - нет. Но на пенсии - конечно будет отлично.


Вам, вероятно, это можно делать: вы адекватный.
Но иногда прихожу в ужас от того, что кто-то из тех, что выше, жил бы рядом на одном гектаре.
Не дай Бог.
Просто поневоле привыкаешь к тому, к чему "нашим людям" трудного привыкать в США - когда тебе все вокруг улыбаются и желают хорошего дня.
Вот здесь именно так.

Вот про гастрономию: вчера я довольно нагло выехал на своем внедорожнике прямо на пляж в районе Чиралы - это там, где Mount Chimaera, и где - по Гомеру - конь Пегасус дрался с огненной Химерой, которая, убегая, оставила на земле огнедышащие следы (горят и сейчас).
Мы расположились на берегу чудного залива и - не поверите - я достал из авто столик, входящий в комплект внедорожника, и накрыли себе стол почти у самой кромки воды.
Я знаю, как многих раздражают слова "еда", "пища", "кушать", "съедобное", "тарелка", "вилка", но из песни слов не выбросишь: была турецкая выпечка, которую взяли в пекарне, лосось копченый, сардинки и овощи. Виноград, сливы и инжир.
Столики и 4 креслица.
К нам подошел ухоженный лабрадор (чужой) и тихо сел рядом.
Оказалось, лабрадор принадлежит тучному дяде, который был в 100 м от нас и ловил со спиннингом рыбу, и тщетно звал своего друга.

Друг тихо сидел возле нас и не уходил.

Через какое-то время удалось корректно отогнать пса - ушли купаться в море (невероятно теплое).
В 18-00 начали собираться: кресла, зонт, сумка-холодильник - и идти вверх по песку к авто.
И всю эту не очень длинную дорогу мы видели как тучный дядя рыболов все машет нам вслед рукой, улыбка до ушей и было видно, что он на турецком языке все время приговариват:
"Have a nice day!"

Вы себе представляете, чтобы на Финансовом форуме Украины вам кто-то пожелал "гарного дня"?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 жов, 2019 07:22, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

:lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:30

Мизантроп!
Я пошутил - Вы у меня тоже в блоке.
Зображення
Так что пишете Вы - я надеюсь про недвижимость - для форумчан.
Ну а мне - на море, на пляж.
В Анталии чудная погода, солнечно, а море - как парное молоко!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 жов, 2019 07:31, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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