Додано: Нед 06 жов, 2019 07:01

swan forever написав: akurt

какую цель преследуете лично Вы, автор шести книг, вывешивая простыни на финфоруме? какую цель преследуете лично Вы, автор шести книг, вывешивая простыни на финфоруме?

У меня цель простая - показать в моем личном стиле - мне именно так нравится и на моем личном опыте:

airmax78 написав: Ну чего вы накинулись? Ну интересно же читать. Правда слишком много гастрономии. Ну чего вы накинулись? Ну интересно же читать.

swan forever написав: рошен фуфло - я прекрасно помню продукцию ещё до того, как её хапнул шеколядный свин. Кстати, именно он и есть фуфло. ИМХО. - я прекрасно помню продукцию ещё до того, как её хапнул шеколядный свин. Кстати, именно он и есть фуфло. ИМХО.

А какую цель преследуете лично вы?Даже не прочитали текст на странице 1, где дан ответ на этот вопрос.- что не так страшен черт, как его малюют.- что можно 9 месяцев в году из 12-ти жить за кордоном;- что сложные вопросы можно решать быстро и легко;- что можно проанализировать ситуацию с недвижимостью во всем мире и выбрать что-то оптимальное и по душе.- что мало владеть недвижимостью - надо уметь ею пользоваться.- что я выкладывал на этой ветке ПОЛНУЮ четкую точную информацию о покупке недвижимости НАШИМИ от Латвии до Франции, от Новой Зеландии до США.-что можно ЗАСТАВИТЬ людей думать ГОЛОВОЙ, а не попой (это оказалось самым трудным).- что можно "подсадить" человеков именно на эту ветку так, что они себе жизнь не могут смыслить без ее посещения - в чем вы и убеждаетесь: ЛЮДИ неимеют/неимели/небудут иметь никакого отношения к теме ветки - но "живут" только здесь! Классно едк, верно!Это - точная правдивая информация "из первых рук" - и она именно для Финансового форума Украины, ибо речь идет и о деньгах, и об украинцах.ИМЕННО ЭТО ОЧЕНЬ не нравится псевдофинаснистам, которые - спасибо вам за подсказку - сидят НЕПОНЯТНО зачем на Финансовом форуме Укрианы и дают НОЛЬ финансовой информации.Их цель - другая - показать что действия с к.п.д.=0 и есть настоящее счастье.Как видите, получается успешно: НОЛЬ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НИХ - ВАМ.Ну и не только вам.Прикольно: