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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:31

  Мизантрóп написав::lol:

Таки да. Но мы то знаем про посимвольную оплату акурта и то , что акурт ищет на этой ветке того, кто будет щупать его плавки. Мы помним эти ее мечты. 8)
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:33

Классно я их всех "присадил" к жизни только на этой ветке!
Точная ценная информация о недвижимости в Austin, Texas.
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Старайтесь!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 жов, 2019 07:35, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:35

  akurt написав:Классно я их всех "присадил" к жизни только на этой ветке!
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Старайтесь!

Как глупи ставить кого-то в игнор, а потом читать. А ну быстро пшол под лавку, извращуга. Не трогай меня! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Я пошутил - Вы у меня тоже в блоке.
Для меня это честь!Но мне моногенитально, по ответам мы видим,что подглядываешь,слабак.Та и писАла ты как заходишь со второго телефона,но то такэ...
Смайл ставлю после очередного "потока мысли",чтоб видеть сколько раз редактируется "посыл мысли",интересно наблюдать в каком же возрасте остановилось развитие)))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 08:00

  airmax78 написав:Акурт, пишите еще. Меня Вы убедили. Если буду покупать курортную недвигу - то, скорее всего, в Анталии. Просто когда у тебя отпуск раз в 2 года 2 недели - то смысла покупать квартиру для отдыха - нет. Но на пенсии - конечно будет отлично.

...от і я цього року ніде не їздив, так як - робота.... ремонт.... робота..... ремонт.... робота.... :roll:
- ну нічого, жінка каже, що наступного літа потрібно, мінімум, на 3 тижні поїхати "на море"!
- але, вона хоче ВИКЛЮЧНО в Одесу, чи одеську область(не смійтесь :D ) - так, як є маленька дитинка, і жінка(і я теж) - не хочемо ризикувати їхати далеко!(за кордон)

- тож ми хочемо мінімум їхати автобусом з жд вокзалу до моря!

- може тут хтось КОНКРЕТНО порадити містечко/село одеської області, чи місце в самій Одесі, де чисте море/пляж, "бюджетний ввріант", а ГОЛОВНЕ - мінімум часу туди добиратись!!!

Наперед вдячний всім, хто відгукнеться/порадить!

... думаємо над Кароліно-Бугаз(кажуть там дорого) і над Южним....
- що порадите?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 08:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Классно я их всех "присадил" к жизни только на этой ветке!
только на этой ветке интересна тема недвиги в городах Ылыджа,Ыспарта и раки с озера Ышыклы.Шыкидымь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 08:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Долярчик написав:що порадите?
Чорноморськ :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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