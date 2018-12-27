Таки да. Но мы то знаем про посимвольную оплату акурта и то , что акурт ищет на этой ветке того, кто будет щупать его плавки. Мы помним эти ее мечты.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 07:31
Додано: Нед 06 жов, 2019 07:33
Классно я их всех "присадил" к жизни только на этой ветке!
Точная ценная информация о недвижимости в Austin, Texas.
Старайтесь!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 06 жов, 2019 07:35, всього редагувалось 1 раз.
"Если есть удача, то она и из Индии, и из Йемена придет, если нет удачи, то что можно поделать?" (турецкая пословица).
Додано: Нед 06 жов, 2019 07:35
Додано: Нед 06 жов, 2019 07:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Для меня это честь!Но мне моногенитально, по ответам мы видим,что подглядываешь,слабак.Та и писАла ты как заходишь со второго телефона,но то такэ...
Смайл ставлю после очередного "потока мысли",чтоб видеть сколько раз редактируется "посыл мысли",интересно наблюдать в каком же возрасте остановилось развитие)))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Нед 06 жов, 2019 08:00
...от і я цього року ніде не їздив, так як - робота.... ремонт.... робота..... ремонт.... робота....
- ну нічого, жінка каже, що наступного літа потрібно, мінімум, на 3 тижні поїхати "на море"!
- але, вона хоче ВИКЛЮЧНО в Одесу, чи одеську область(не смійтесь ) - так, як є маленька дитинка, і жінка(і я теж) - не хочемо ризикувати їхати далеко!(за кордон)
- тож ми хочемо мінімум їхати автобусом з жд вокзалу до моря!
- може тут хтось КОНКРЕТНО порадити містечко/село одеської області, чи місце в самій Одесі, де чисте море/пляж, "бюджетний ввріант", а ГОЛОВНЕ - мінімум часу туди добиратись!!!
Наперед вдячний всім, хто відгукнеться/порадить!
... думаємо над Кароліно-Бугаз(кажуть там дорого) і над Южним....
- що порадите?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 08:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
только на этой ветке интересна тема недвиги в городах Ылыджа,Ыспарта и раки с озера Ышыклы.Шыкидымь
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Нед 06 жов, 2019 08:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Нед 06 жов, 2019 08:46
Дешевий йогурт, сандвічі, риби другої свіжостіт- в принципі, теж гастрономія))) Зверніть увагу - по дорогим ресторанам панянка "не ходить" і фото звідти не постить)))) Хоча, за легендою, вона є "багатим дядьком".
На жаль, відсутня інформація про нерухомість на Кіпрі, в Греції, в Марокко.
Коли Акурт чує про неї, враз стає злою))) Тому що вона не отримує %% від продажу тієї нерухомості.
І вторинка її не цікавить.
Акурт сприяє продажам нового комплексу в Антальї.
Більше її нічого не цікавить, жодна курортна нерухомість.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 06 жов, 2019 08:59, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 06 жов, 2019 08:49
Money, money, money)))
Винагородження за рекламу. І
%% за ріелторську роботу)))
Шість книжок??? Акурт, то не ви написали "Пригоди Буратіно в країні Ду-рнів", "Джельсоміно в країні брехунів", "Як впарити лоху непотрібну нерухомість"??
Востаннє редагувалось Frant в Нед 06 жов, 2019 08:54, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 06 жов, 2019 08:52
не займайтесь мазохізмом - поїдьте уже хоча б у Болгарію, Сонячний берег. Візьміть тур у січні-копійки-200євро/людина, нормально відпочинете.
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