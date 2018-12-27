RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 468469470471
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  jump написав: не займайтесь мазохізмом - поїдьте уже хоча б у Болгарію, Сонячний берег. Візьміть тур у січні-копійки-200євро/людина, нормально відпочинете.

.. пррти жінки - не попреш! :)
Одеса - так Одеса! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7022
З нами з: 19.10.15
Подякував: 468 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:23

  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:що порадите?
Чорноморськ :D

- а смайлик в кінці.... - підколюєте? ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7022
З нами з: 19.10.15
Подякував: 468 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:26

  Долярчик написав:
  Мизантрóп написав:
  Долярчик написав:що порадите?
Чорноморськ :D

- а смайлик в кінці.... - підколюєте? ;)

згадав це
https://fakty.ua/209115-v-odesskoj-obla ... hernomorsk
Ударь автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 03.12.14
Подякував: 355 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 468469470471
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 414, 415, 416
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
4158 376816
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 09:47
Долярчик
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 14, 15, 16
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
157 20584
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 11:20
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
45 7184
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:57
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.