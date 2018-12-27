.. пррти жінки - не попреш!
Одеса - так Одеса!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:22
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
.. пррти жінки - не попреш!
Одеса - так Одеса!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:23
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:26
згадав це
Ударь автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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