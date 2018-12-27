.. пррти жінки - не попреш!
Одеса - так Одеса!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:22
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
.. пррти жінки - не попреш!
Одеса - так Одеса!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:23
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:26
згадав це
Ударь автопробегом по бездорожью и разгильдяйству.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:15
Money, money, money)))
Винагородження за рекламу. І
%% за ріелторську роботу)))
Шість книжок??? Акурт, то не ви написали "Пригоди Буратіно в країні Ду-рнів", "Джельсоміно в країні брехунів", "Як впарити лоху непотрібну нерухомість"??
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:51
підкаблучник
поясніть жінці, що плавати у фекаліях під Одесою шкідливо для здоров"я
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:25
подумайте про дитину!!!
на одеському узбережжі немає ні чистих пляжів, ні чистої води!
Болгарія- самий прийнятний варіант, але подумайте про аккліматизацію дитини, я знаю, що це, і який відпочинок мала з 3-х річною дитиною в Аланії.
До 10 років після цого випадку тільки Крим та Карпати.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:27
jump
.... не в тому річ!
- з маленькою дитиною ризиковано далеко їхати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:30
А вы себя назначили борцом за права лохов? за уменьшение количества лохов? Кроме оскорблений, никакой ПОЛЕЗНОЙ информации.
вы рекомендуете игнорировать акурта, но почему сами пасетесь на этой ветке?
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:33
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... ну що ви всі бездітні, чи приколюєтесь????!!!!
- що "в себе дома" - це одне! - а що їхати 100500 км від дому, ще й в чужу країну!!!
п. с.
... знаю, що за Одесу трохи "фукають", що не дуже там чисто....
- тому я і прошу поради - може десь там, в якомусь селі, менш-більш хоч чисто....?
п. с. 2.
...і чому Одеса/область? - бо тільки ніч їхати, а в Херсон - добу
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 06 жов, 2019 11:46, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:33
Дешевий йогурт, сандвічі, риби другої свіжостіт- в принципі, теж гастрономія))) Зверніть увагу - по дорогим ресторанам панянка "не ходить" і фото звідти не постить)))) Хоча, за легендою, вона є "багатим дядьком".
На жаль, відсутня інформація про нерухомість на Кіпрі, в Греції, в Марокко.
Коли Акурт чує про неї, враз стає злою))) Тому що вона не отримує %% від продажу тієї нерухомості.
І вторинка ріелторшу чомусь не цікавить))).
Акурт сприяє продажам нового комплексу в Антальї.
Більше її нічого не турбує, з нерухомості.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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