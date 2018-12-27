півтори години льоту- не далеко,
ризиковано - коли не знаеш, як вирішувати проблему.
я 2 рази іздила на відпочинок в одеський регіон. Воду, соки, та всі продукти, що ми споживаємо, брали з собою.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:35
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:37
Грибовка, чи Грібовка..Грибівка
Востаннє редагувалось djbnd777 в Нед 06 жов, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:48
В связи с этой пенсионной целью тоже подыскиваю себе альтернативный вариант проживания.
С конца августа по начало октября побывала в Германии, Греции и Швеции. Моя душа осталась в Стокгольме...
Но не будем сравнивать пмж с туризмом.
Я ищу то место, где моей душе, по ощущениям, будет комфортно.
Недвижимость буду приобретать, учитывая прежде всего эмоции и бюджет кошелька.
Додано: Нед 06 жов, 2019 12:01
djbnd777
... хіба біля неї, бо саме село трохи далеко від берега(а ми без авто)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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